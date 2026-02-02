◇NBA ヒート134ー91ブルズ(日本時間2日、カセヤ・センター)

NBA・ブルズの河村勇輝選手が敵地マイアミでのヒート戦に途中出場。河村選手は、26分42秒出場し、6得点、6アシスト、6リバウンドをマークしました。チームは91―134で敗れ、24勝26敗となっています。

河村選手は“選手生命にも関わる大きな病気”となる右足のふくらはぎと足首の血栓で、3か月治療に専念。昨年10月には、一時チームとの契約解除を発表していました。そこから復帰し、前日に今季初出場を果たすと3ポイントシュートも記録し復活。

この日の試合では、第1Q残り4分12秒から出場すると、2度のアシストで得点に貢献。第2Qも引き続き出場し、残り11分29秒にはレイアップシュートを決めて、この日初得点を決めます。残り10分52秒のシーンでもフリースローを2本決めるなどの活躍を見せました。

さらに最終Qでも、残り6分8秒で後半初となるアシストに加え、フリースローを2本決め、前半から大量リードを許したチームに貢献。河村選手は、復帰後最長となる26分42秒に出場し、6得点6アシスト6リバウンドをマークしました。

ルーキーイヤーの昨季はグリズリーズで22試合に出場した河村選手ですが10分以上の出場時間があったのはわずか2試合のみ。昨年4月13日の最終戦で28分5秒出場と自身最長ではありましたが、この試合はすでにチームのプレーイン圏内が決まっており、今回はそれに次ぐ出場時間となりました。

昨年までは、スポットアップとしての起用がメインとなっていた河村選手。今季は、プレーオフ進出に向けて、重要な場面でも活躍が期待されそうです。