今回は、友人の女性を、モラハラ夫から救ったエピソードを紹介します。

あまりに酷すぎる…

「かつての同僚で、友人であるNさんという女性がいるのですが、今から30年前に結婚して以来、ずっと専業主婦です。ただNさん自身は仕事がしたかったようなのですが、夫に断固反対されていたようで……。

そんなある日、久々にNさんのお宅で会うことになりました。というのも、私は最近長年していた仕事を辞め起業したんですが、Nさんに、社員として仕事を手伝ってもらいたいと思ったからです。

で、Nさんと話していたら、陰で話を聞いていたNさんの夫が現れ、『コイツが社員？ 絶対無理です』『30年専業主婦しただけの女なんて、雇わない方がいいですよ』と言ってきて、Nさんは黙り込んでいたんです。

ずっと前からNさんは、『夫の暴言がひどい』と言っていましたが、想像以上のモラハラで、聞いていられませんでした。そこで私は『奥さんは優秀な女性です。あなたに何が分かるんですか？』などと、Nさんの夫に言い返してやったんです。Nさんの夫は気まずそうにして、どこかに行ってしまいました。

それから少しして、Nさんは私の会社で働いてくれることになり、また離婚したそうです」（体験者：50代女性・自営業／回答時期：2025年10月）

▽ Nさんは、独身時代すごく仕事のできる人だったそうですが、モラハラ夫と結婚して暴言を吐かれ続けた結果、すっかり自信を失ってしまったのでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。