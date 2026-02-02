名優・濱田岳の超絶無駄遣い!? 1秒も戦わないゆるい真田幸村に「思ってた数百倍ゆるくて草」＜探偵さん、リュック開いてますよ＞

松田龍平主演のドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』。

本作は田舎町にある廃業した実家の温泉旅館に住む探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田龍平）が主人公。いつもリュックのチャックを閉め忘れているゆるい探偵が、ヘンテコな依頼を解決していくゆるふわヒューマンミステリーだ。

1月30日（金）に放送された第4話では、数々のドラマで活躍する濱田岳が有名な戦国武将・真田幸村役として登場。幸村といえば“日本一の兵”と称される名将だが、本作における幸村はそのイメージを覆すようなキャラクターで…。

短い出番ながら濱田が作り上げた“新感覚幸村”に、SNS上は「ゆるくて好き」「良いキャラクターだったなぁ」と盛り上がっていた。

【映像】真田十勇士を一生懸命数える幸村

◆真田十勇士が足りない？

第4話の冒頭は戦国時代のシーンからスタート。雷が鳴り響くなか、幸村は物々しい雰囲気で「ときは来た…敵軍は近くにまで迫ってきておる。お前たち準備は良いか？真田十勇士よ」と告げる。そこに真田十勇士の面々が次々と登場し、やる気を見せた。

しかし、いざ出発しようとしたところで、幸村は「ちょって待って！」と叫ぶ。「はい？」と困惑する真田十勇士たちを手招きして集めると、幸村は「1、2、3…」と彼らの人数を数え始めた。

すると、その人数は「9人」しかいなかった…。

幸村は戸惑った表情を見せ、別の人物に数えさせるが、やはり「9」で止まってしまう。

それでも納得いかないのか幸村はもう一度1人ずつ指さしながらカウントを始め、本来優秀なはずの集団が慌てている姿がなんともおかしみに溢れた一幕となっていた。

その後も幸村は別のシーンで登場はあったものの戦う場面はとくになく、ただただゆるい姿にSNS上では「真田様思ってた数百倍ゆるくて草」「あれだけのために出たのか笑」といったコメントが寄せられていた。