★人気テーマ・ベスト１０

１ レアアース

２ 半導体

３ フィジカルＡＩ

４ 防衛

５ ペロブスカイト太陽電池

６ 人工知能

７ 宇宙開発関連

８ 地方銀行

９ 親子上場

１０ 銅



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「銅」が１０位となっている。ロンドン金属取引所（ＬＭＥ）の銅先物３カ月物は１月２９日に一時１トン＝１万４５００ドル台まで上昇し最高値を更新した。地政学リスクの高まりに加え、米ドルが下落しドルの代替資産である金価格が急上昇するなか銅にも投資資金が流入した。銅は、データセンターや電気自動車（ＥＶ）に欠かせない非鉄金属として需要が拡大しているほか、昨年はインドネシアやチリの鉱山で操業停止が発生し供給不安が台頭した。



ただ、３０日にはトランプ米大統領が、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長にケビン・ウォーシュ氏を指名することを発表。同氏は金融緩和に消極的な「タカ派」との評価があり、金利低下期待が後退しドルが上昇した。これを受け、金に加え銅価格も下落し、高値波乱の展開となっている。銅関連株では、非鉄大手の住友金属鉱山<5713.T>や三菱マテリアル<5711.T>、ＤＯＷＡホールディングス<5714.T>、三井金属<5706.T>、それにＪＸ金属<5016.T>、海外で銅鉱山を保有する日鉄鉱業<1515.T>などの動向が注目されている。



出所：MINKABU PRESS