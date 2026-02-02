ＡＮＡＨＤが続伸、堅調な旅客需要獲得で第３四半期は増収増益で着地

ＡＮＡホールディングス<9202.T>が続伸し昨年来高値を更新している。１月３０日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算で、売上高１兆８７７３億円（前年同期比１０．３％増）、営業利益１８０７億１４００万円（同５．６％増）、純利益１３９２億３５００万円（同３．９％増）となり、１０～１２月期でも営業利益が同３２．３％増と大幅増益となったことが好感されている。



好調な訪日需要で国際旅客が好調だったほか、秋のレジャー需要や年末需要の獲得強化に加えて、値上げ効果が継続した国内旅客も伸長し業績を牽引。また、日本貨物航空（ＮＣＡ）の連結化も奏功した。なお、中国政府による渡航自粛呼びかけの影響は限定的だった。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２兆４８００億円（前期比９．６％増）、営業利益２０００億円（同１．７％増）、純利益１４５０億円（同５．２％減）の従来見通しを据え置いている。



