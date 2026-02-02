Jリーグ初代得点王が性差別的発言で6試合ベンチ入り停止「サッカーは男性のためのもので女性のためのものではない」
ブラジルメディア『グローボ』は1日、Jリーグ初代得点王のラモン・ディアス氏がブラジルで6試合ベンチ入り停止処分と5万レアル(約147万円)の罰金処分を下されたことを発表した。性差別的な発言が理由だという。
ラモン・ディアス氏はインテルナシオナルを率いていた昨年11月のバイーア戦後(△2-2)、VARの介入によってゴールを取り消された判定に激怒した。この試合の審判団は男性レフェリーの構成だったが、「これほど重要なクラブで今日のようなことが起きてはいけない。信じられないことだからだ。サッカーは男性のためのもので女性のためのものではない。男性のためのものだ」と発言した。
この発言はブラジル国内で物議を醸し、クラブは翌日に「監督は試合の特定の場面についてコメントする際に不適切な比較をした。監督は発言が不適切だったことを認め、この件について謝罪する」と声明を発表。『メイア・オラ』によると同氏は2024年にも女性審判員がVARを担当したことを批判するような発言をしており、当時は直後に発言を撤回していた。
スポーツ司法上級裁判所は過去の発言も踏まえながら「これらの出来事を総合的に分析すると単発の失言ではない」とし、「サッカー界から女性を排除する発言は、道徳の原則やフェアプレーの精神に反する象徴的な暴力。単なる感情の爆発ではない」と判断。今回の発言に対して6試合ベンチ入り停止処分と5万レアル(約147万円)の罰金処分を決定した。現在は未所属のため、ブラジルで再び監督を務める際にベンチ入り停止処分が有効になるという。
元アルゼンチン代表のラモン・ディアス氏は1993年に横浜マリノスでJリーグ初代得点王を受賞。引退後は南米や中東を中心に指導者として活動している。
ラモン・ディアス氏はインテルナシオナルを率いていた昨年11月のバイーア戦後(△2-2)、VARの介入によってゴールを取り消された判定に激怒した。この試合の審判団は男性レフェリーの構成だったが、「これほど重要なクラブで今日のようなことが起きてはいけない。信じられないことだからだ。サッカーは男性のためのもので女性のためのものではない。男性のためのものだ」と発言した。
スポーツ司法上級裁判所は過去の発言も踏まえながら「これらの出来事を総合的に分析すると単発の失言ではない」とし、「サッカー界から女性を排除する発言は、道徳の原則やフェアプレーの精神に反する象徴的な暴力。単なる感情の爆発ではない」と判断。今回の発言に対して6試合ベンチ入り停止処分と5万レアル(約147万円)の罰金処分を決定した。現在は未所属のため、ブラジルで再び監督を務める際にベンチ入り停止処分が有効になるという。
元アルゼンチン代表のラモン・ディアス氏は1993年に横浜マリノスでJリーグ初代得点王を受賞。引退後は南米や中東を中心に指導者として活動している。