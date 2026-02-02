L’Arc-en-Ciel『サマソニ』初降臨！『SUMMER SONIC 2026』にヘッドライナーとして出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

L’Arc-en-Cielが2025年夏、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・万博記念公園で開催される音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』にヘッドライナーとして出演することが明らかとなった。

■25周年の『SUMMER SONIC』に結成35周年のL’Arc-en-Cielが満を持して初出演

『SUMMER SONIC』は、2000年の初開催以来、世界的アーティストを数多く迎えながら、時代性と多様性を両立させたラインナップで、国内外の音楽シーンに強い影響を与え続けている音楽フェス。

パンデミックを経て3年ぶりの開催となった2022年は、東京 大阪ともにソールドアウトを記録。2024年には大阪会場を万博記念公園へ移し、東京会場と合わせて過去最大規模の動員数を更新するなど、インターナショナルフェスとして人気と地位が揺るぎないものとなっている。

そして、同フェスが25周年の節目を迎える2026年、結成35周年のアニバーサリーイヤーに突入したL’Arc-en-Cielが満を持して初出演を果たす。

『SUMMER SONIC 2026』は、8月14日・15日・16日の3日間にわたり開催。出演アーティストの出演日程は、後日発表される。

■全世界にファンを持ち、多彩な音楽性を誇るL’Arc-en-Ciel

L’Arc-en-Cielは2026年の幕開けとともに特設サイトを公開し、35周年イヤーの始動を告知。同時に発表された『35th L’Anniversary TOUR』は、10月9日・11日・12日の東京 国立代々木競技場第一体育館公演から、全国7都市16公演が予定されている。

『SUMMER SONIC 2026』への出演は、約2年半ぶりとなる全国ツアーを目前に控えたL’Arc-en-Cielの現在地、そして最新のパフォーマンスを国内外へ広く発信する重要な機会となる。

国際色豊かでジャンル横断的なラインナップを特色とする『SUMMER SONIC』と、全世界にファンを持ち、多彩な音楽性を誇るL’Arc-en-Cielの親和性は高く、大いなる相乗効果が期待され、35周年という節目に放たれるそのステージは『SUMMER SONIC 2026』の中でも、ひときわ強いインパクトを残すものとなりそうだ。

■イベント情報

『SUMMER SONIC 2026』

08/14（金）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/15（土）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/16（日）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

■ライブ情報

『35th L’Anniversary TOUR』

10/09（金）東京・国立代々木競技場第一体育館

10/11（日）東京・国立代々木競技場第一体育館

10/12（月祝）東京・国立代々木競技場第一体育館

10/31（土）福岡・マリンメッセ福岡 A館

11/01（日）福岡・マリンメッセ福岡 A館

11/21（土）愛知・IGアリーナ

11/22（日）愛知・IGアリーナ

11/28（土）神奈川・横浜アリーナ

11/29（日）神奈川・横浜アリーナ

12/12（土）千葉・ららアリーナ 東京ベイ

12/13（日）千葉・ららアリーナ 東京ベイ

12/16（水）大阪・大阪城ホール

12/17（木）大阪・大阪城ホール

12/24（木）東京・有明アリーナ

12/26（土）東京・有明アリーナ

12/27（日）東京・有明アリーナ

■関連リンク

L’Arc-en-Ciel OFFICIAL SITE

https://www.LArc-en-Ciel.com

『35th L’Anniversary』特設サイト

https://le-ciel.com/L35

SUMMER SONIC OFFICIAL SITE

https://www.summersonic.com