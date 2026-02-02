TWICE（トゥワイス）/ MISAMO（ミサモ）のMOMO（モモ）が、Instagramを更新。姫カットの黒髪ロングヘア姿のオフショットを公開した。

【写真】TWICEモモが女スパイに!? セクシー衣装を姫カットで纏う姿 【動画】①モモが衣装を解説 ②MISAMO 「Confetti」MV

■TWICEモモがクールに銃を構えたMISAMO MVのオフショット公開！

これは1月16日にリリースされたMISAMOの新曲「Confetti」のミュージックビデオ撮影時のオフショット。モモはタイトなブラックのボディスーツを着用し、まるで女スパイのようなクールな出立ちで登場している。フロントからバストを覗かせたデザインで、グラマーなプロポーションを発揮した。

髪型はぱっつん前髪で姫カットの黒髪ロング。アイラインを長めに引き、キリッと目力を放っている。写真1枚目では自身のキャラクターであるモブリーのマスコットを手ににっこり。3枚目では銃を構え、クールにポーズを取っている。4枚目では椅子に腰掛けて長い脚を伸ばし、リラックスムードだ。そして7枚目ではグリーンバックの中で膝をついて座り、真剣にモニターをチェックしている。

SNSでは「スパイモモさんかっこよすぎ」「ビジュアル、ガチで異次元すぎて言葉を失う」「まさにクイーンって感じ」「美しすぎる」「姫カットここまで似合う人いない」「足5メートルある」「前髪の破壊力すごい」「大和撫子、黒髪美人！」「実写版不二子ちゃんじゃん」「さすがにセクシーすぎ」と、多くの反響が起こっている。

■TWICEモモがモコモコピンク衣装のポイントを解説！

なおTWICEの日本公式SNSでは、モモがモコモコのピンク衣装を纏い、衣装の紹介をする動画が公開されている。

■映像：MISAMO 「Confetti」 Music Video