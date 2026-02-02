ゼリー、豆腐、コンニャクのような、ほとんどが水分なのに固まっているプルプルな食べ物。このような、水分をたくさん含みながら形を保つことができる軟らかいものをゲルといいます。1月18日（日）日本テレビ「所さんの目がテン！」では、意外と知られていないゲルの正体について、番組初登場となる入社2年目の日本テレビアナウンサー・並木雲楓が徹底調査しました。

ゲルインクのボールペンにも活用されるゲルの特性

並木アナウンサーはまず、日本を代表するゲル研究者の一人、東京大学大学院 工学系研究科 化学生命工学専攻の酒井崇匡教授にお話をうかがいました。

「そもそもゲルはどういったものなんですか？」と質問すると、「ゲルは非常に軟らかい物質で、水をすごく多く含んでいてほとんどが水。なので、固体と液体の中間的な両方の性質を持っている」と酒井先生。

物質は固体・液体・気体と3つの状態に分けられます。固体と液体の両方の性質を持つとはどういうことなのか、水とゼラチンで作ったゼリーで検証。ゼリーを押してみると「へこみますけど戻りますね」と並木アナウンサー。ゲルの固体としての性質について「液体は、基本的に形がない。押したら押した形になっちゃう。固体は必ず自分の形を持っているので、変形しても必ず戻る。これが固体としての性質、弾性といいます」と酒井先生。一方ゲルの液体としての性質については「（このゼリーは）98%くらい水なんです。なので、例えばインクを上に垂らすと、インクが染み込んでいく」と解説。

ゼリーに食品用色素を垂らしてその様子を観察してみると、だんだんとゼリーの中にインクが広がっていき、48時間後には全体にインクが広がりました。断面を見てみると、中までインクが浸透しています。

この現象について、酒井先生は「拡散という現象。インクも水をいっぱい含んでいて、ゲルもいっぱい水を含んでいる」、そのため「青いインクもゲルの中で自由に動くことができて、中で拡散して広がっていく」と説明しました。

固体と液体の両方の性質を持つゲルは、身近なところで役立っているそう。酒井先生が例示したのが、今やボールペンの主流ともいえるゲルインクのボールペン。ゲルインクは1984年に世界で初めて日本で開発されたもので、油性より書き味がなめらかで、水性よりも速乾性がありにじみにくいのが特徴です。

「ゲルインクの場合は力を加えると液体になる。形をなくすことができるが、時間が経つとまた固体に戻る」と酒井先生。一体どういうことなのか？インクのサンプルで比較してみました。

まず水性インクを入れた瓶を振ると、水をベースに作られているためサラサラと流れる液体になっています。続いて油性インクを入れた瓶を振ると「水性と比べるとだいぶゆっくり動いていて、ドロドロしていますね」と印象を語る並木アナウンサーに、「粘度が高いので固体かもと思うと思うんですけど、形は覚えてないので液体（に分類される）」と酒井先生。そしてゲルインクを入れた瓶は「（瓶を）傾けても動じない」と並木アナウンサー。逆さまにしても動きません。しかし瓶を振って力を加えると「動いた！液体になりました。さっきまで全く動じなかったのに、これはどういうことですか？」と驚きます。

酒井先生は「これがチキソトロピーという現象。力をかけると液体になり、放っておくとまた固まる」と解説。チキソトロピーとは、普段はゲル状態のものが力を加えると液状になり、力を加えるのをやめるとゲル状態に戻る現象のこと。瓶を20秒ほど置いておくと再び中身は固まりました。

ゲルインクはボールペンの中にあるときはプルプルとしたゲル状ですが、ボールが回転する力がインクにかかることで液状になり、なめらかに書くことができます。しかし紙の上ではすぐにゲル状に戻るため、急速に固まりにじみません。ゲルインクのボールペンはチキソトロピー性を利用することで、なめらかな書き味とにじみにくさを両立しているのです。

“プルプルした食べ物”はどんな構造になっている？

私たちにとって一番身近なゲルが、プルプルした食べ物。それらがどんな構造になっているのか？食品の食感について研究している新潟大学 自然科学系農学系列 食品製造学研究室の赤澤隆志助教にお話をうかがいました。

「豆腐であれば豆乳中のタンパク質、ゼリーであればゼラチンというタンパク質が網目構造を作って、その網目の中に水分子がいっぱい入り、閉じ込めることで固形を保っていられる」と赤澤先生。ゼリーはジュースなどにゼラチンを混ぜて作られますが、冷やすことでゼラチンが集まって網目構造を作ります。この網目構造にたくさんの水分を閉じ込めることができ、さらに網目が伸び縮みするので、ゼリーはプルプルするのです。

網目構造を作る材料は、食品の場合主にタンパク質と多糖類。卵などタンパク質でできたゲルにはゼリーやプリン、豆腐などがあり、デンプンなど多糖類でできたゲルにはコンニャクや寒天、わらび餅などがあります。網目構造を作る材料や仕組みは食品によって異なるため、それぞれ独特のプルプル食感が生まれるのです。

スタジオには、普通のコーヒーゼリーと新食感のコーヒーゼリーが登場。所ジョージは普通のコーヒーゼリーを食べた後、新食感のコーヒーゼリーを食べ「硬いね、これ！もう餅に近い」と驚きの声。正体は、弾力が強く、切りにくい新食感のゼリーでした。

この新食感のコーヒーゼリーはどのように作られたのでしょうか？赤澤先生に聞きました。

「食感を作り上げるときに大切なのは網目構造。網目構造をどうやって制御して、理想的な網目構造を作るのかが重要。そういった網目構造を制御するために有効な物質をこれまで研究してきました。その中でも、ものすごく効果があったのがオリーブの葉っぱの部分から取り出してきたポリフェノール。これが食品のゲルの食感をものすごく変えることがわかってきました」とのこと。

赤澤先生はオリーブの産地である香川県で研究していた際、何にも利用できず捨てるしかなかったオリーブの葉に着目。オリーブの葉に、ゲルの硬さや弾力を高めるポリフェノールが存在することを発見したのです。

今回は、オリーブポリフェノールを使った新食感のゼリー作りに挑戦。まずは温めたコーヒーに砂糖とゼリーの網目構造を作る材料となるゼラチンを入れ、しっかりと混ぜます。次にオリーブポリフェノールを少量のコーヒーで溶かし、ゼリー液と混ぜます。ゼリー液に含まれるオリーブポリフェノールはわずか約0.2%ですが、1分ほど経つとゲル化が進んでいました。冷蔵庫で冷やしたら、コーヒーゼリーが完成です。

スタジオに登場したのはこのコーヒーゼリーだったのです。同じ分量で作ったオリーブポリフェノールなしのゼリーとかみ切るために必要な力を比較したところ、オリーブポリフェノール入りは約10倍の力が必要という結果に。

赤澤先生は「オリーブポリフェノールがタンパク質同士を架橋します。いわばタンパク質同士が手をつなぐような形で接着剤のように働く。これによってゼラチンの網目構造が強靭になって、（スプーンで）すくいにくいゼリーになった」と解説しました。

さらにこんな効果も。赤澤先生は「ゼリーは普通温めたら溶けてしまいます。一方で、ポリフェノールを加えたこのコーヒーゼリーは温めても溶けずに、固形のままなんです」と説明しました。

約80℃のお湯にゼリーを入れてみると、普通のゼリーは20秒ほどで完全に溶けてしまいましたが、オリーブポリフェノール入りは溶けませんでした。赤澤先生は「オリーブポリフェノールを入れた方は共有結合という強い結合によってゼラチン分子同士が結合しています。なので、これは熱でも溶けない」と解説。

スタジオには温かいコーヒーゼリーが登場。温めることで葛餅や葛湯のような独特の食感になることについて、赤澤先生によると、オリーブポリフェノールによる共有結合は温めても切れないが、ゼラチン同士の弱い結合は温めると切れてしまう。その結果、冷たいものよりも網目の密度が低くなって、伸び縮みする範囲が広がるからではないかとのことでした。

人工靭帯としての活用の可能性

実は私たちの体もゲルでできており、水を多く含むゲルと人体はとても相性がいいのです。そこで、医療での活躍が期待されている最新のゲル研究についても調査。

冒頭で登場した酒井先生は、2008年にある画期的なゲル素材を開発しました。「いろんな硬さや、いろんな触感のゲルを作り分けることができる技術」といい、その技術でできたのが、硬さや触感を作り分けることができるというテトラゲル。一体どんなものなのでしょうか？

まずは画像左の、同じ形をした強度が異なる二つのゲル。並木アナウンサーがそのうちの一つを強く押すと崩れてしまいました。一方、同じ形をしたもう一つのゲルは強く押しても崩れません。このように、テトラゲルは弾力や強度を自由自在に変えることができるのです。

そして画像右から二つ目のゲル。並木アナウンサーが引っ張ってみるとその伸び具合に驚き。これは「例えば臓器の表面にはり付けたりするときに追従性がいい方がいいので、こういうよく伸びるゲル（が有用）」と酒井先生。伸びるゲルは、手術したときの止血材などに活用できる可能性があるのです。

なぜテトラゲルは強度や弾力を変えられるのか？「このテトラゲルは何からできてるんですか？」と並木アナウンサーが質問すると、酒井先生は「ほぼ水です。90%くらいは水でできていて、残りの数%がポリエチレングリコール」と答えました。

テトラゲルは、化粧品や医薬品などにも使われているポリエチレングリコールと水を混ぜて作られます。酒井先生は「ゲルの場合はひも状の分子が網目を作っていて、その網目の形をどう作るかで、硬さだったり、どのくらい伸びるか、壊れにくさが決まる。普通のゲルは不均一な構造をしているんですけど、テトラゲルはかなり精密な形を持った分子から作っているので均一な構造。なので、僕らが作ろうと思った構造がそのままできる」と解説しました。

一般的なゲルは不均一な網目構造の一方、テトラゲルは均一な網目構造。テトラゲルは2種類のポリエチレングリコールが交互に組み合わさるように設計されています。酒井先生は均一な網目構造のゲルを世界で初めて開発したのです。

そしてテトラゲルの技術を使って開発が進んでいるのが、細長く加工されたゲルの糸。その厚さはわずか0.2mm。並木アナウンサーが引っ張ってみても切れない、高い強度と伸縮性を持つゲルの糸。一体どんなことに使えるのでしょうか？

酒井先生は「人工靭帯として使おうと」と明かしました。怪我により靭帯や腱が切れてしまった場合、人工靭帯や自身の健康な腱を移植する手術が行われます。そこでこのゲルの糸を束にして人工靭帯として使うための研究が進んでいるのです。

「前使われていたもの（既存の人工靱帯）は、プラスチックなどいわゆる繊維から作られていたものだったので、数年たつと切れちゃうんです。プラスチックの糸は水が入っていない。生体内に入ると少しずつ水が染み込んできて、劣化していくんですよ。この（ゲルの）場合は元々半分が水なので、そういうことが起きない」と酒井先生。

ゲルの糸は靭帯の3倍ほどの強度があり、100万回にも及ぶ歩行を模した試験もクリア。実用化されれば、移植後の経年劣化のリスクを減らし、移植で他の腱を失うこともないため、患者の負担を大きく減らす可能性があるのです。近い将来、ゲルが医療に貢献する日がやってくるかもしれません。