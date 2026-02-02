LE SSERAFIM、『SUMMER SONIC 2026』初出演が決定「楽しんでいただけるよう一生懸命に準備します」
LE SSERAFIMが、日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』に初出演することが決定した。
【ライブ写真】Ryan Seacrest氏のインタビューに応じたLE SSERAFIM
2日に第1弾出演ラインナップが発表され、LE SSERAFIMが初めて出演することがわかった。『SUMMER SONIC』は、ここ近年、チケット完売が続くなど、多くの音楽ファンが愛する音楽フェスティバル。開催25周年を迎える記念すべき今年は、東京はZOZOマリンスタジアムおよび幕張メッセ、大阪は万博記念公園で開催される。
LE SSERAFIMは、所属レーベルのSOURCE MUSICを通じて、「初めて『SUMMER SONIC』に出演させていただくことになり、とても光栄です。ありがとうございます！わたしたちにとって初めての『SUMMER SONIC』でのステージなので、みなさんと一緒に楽しく幸せな時間を過ごせるようにしたいです」と初出演に対する期待を込めた。続けて、「東京と大阪の2つの都市でステージに立たせていただけるということで、とてもワクワクしています！たくさんの方々にLE SSERAFIMの音楽を知っていただけたらうれしいです。そして、わたしたちのステージを観に来てくださる方々が心から楽しんでいただけるよう一生懸命に準備しますので、楽しみにしていてください！」と想いを伝えた。
第1弾アーティスト発表では、THE STROKESとL’Arc-en-Cielのヘッドライナーほか、そうそうたる顔ぶれが発表された。BLACKPINKのJENNIEもラインナップされている。
■『SUMMER SONIC 2026』 日程：8月14日（金）、15日（土）、16日（日） 東京会場：ZOZOマリンスタジアム ＆ 幕張メッセ 大阪会場：万博記念公園 出演アーティスト： JAMIROQUAI／JENNIE／ALEX WARREN／FKA TWIGS／KASABIAN／KESHI／LE SSERAFIM／PENTATONIX／サカナクション／STEVE LACY／Suchmos(Tokyo) ／SUEDE／AUDREY NUNA／BOY SODA／CARDINALS／CHLOE QISHA／Cornelius／DESTIN CONRAD／FLORENCE ROAD／GOOD NEIGHBOURS／羊文学／キタニタツヤ／KODALINE／PENDULUM／PRETTY BLEAK／SEKOU／ZEBRAHEAD スペシャルゲスト DAVID BYRNE
【ライブ写真】Ryan Seacrest氏のインタビューに応じたLE SSERAFIM
2日に第1弾出演ラインナップが発表され、LE SSERAFIMが初めて出演することがわかった。『SUMMER SONIC』は、ここ近年、チケット完売が続くなど、多くの音楽ファンが愛する音楽フェスティバル。開催25周年を迎える記念すべき今年は、東京はZOZOマリンスタジアムおよび幕張メッセ、大阪は万博記念公園で開催される。
第1弾アーティスト発表では、THE STROKESとL’Arc-en-Cielのヘッドライナーほか、そうそうたる顔ぶれが発表された。BLACKPINKのJENNIEもラインナップされている。
■『SUMMER SONIC 2026』 日程：8月14日（金）、15日（土）、16日（日） 東京会場：ZOZOマリンスタジアム ＆ 幕張メッセ 大阪会場：万博記念公園 出演アーティスト： JAMIROQUAI／JENNIE／ALEX WARREN／FKA TWIGS／KASABIAN／KESHI／LE SSERAFIM／PENTATONIX／サカナクション／STEVE LACY／Suchmos(Tokyo) ／SUEDE／AUDREY NUNA／BOY SODA／CARDINALS／CHLOE QISHA／Cornelius／DESTIN CONRAD／FLORENCE ROAD／GOOD NEIGHBOURS／羊文学／キタニタツヤ／KODALINE／PENDULUM／PRETTY BLEAK／SEKOU／ZEBRAHEAD スペシャルゲスト DAVID BYRNE