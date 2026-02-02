マクドナルド、“期間限定”新グッズ公開 車内で使える「ビッグマック型フードトレイ」ほか2アイテム、「ドライブスルー モバイルオーダーキャンペーン」
日本マクドナルドは2月から期間限定で、「ドライブスルー モバイルオーダーキャンペーン」を開始。限定オリジナルアイテムを公開した。
【画像】期間限定の新アイテム“2種”
マクドナルド公式アプリを通じて商品を購入し、ポイントを貯めて各種リワード（特典）と交換するリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」の企画となる。ポイントで、車内で使えるマクドナルドならではのオリジナルグッズなどが抽選で当たる。
なおポイントは、ドライブスルーモバイルオーダーを含むモバイルオーダー、マックデリバリーサービスの利用で貯まる。
同キャンペーンの期間限定オリジナルリワードとして10日から、揺れやすい車の中でも安定してマクドナルドの食事をセットできるビッグマックデザインのフードトレイ「ビッグマック型フードトレイ」（2月10日〜3月1日）が登場。さらに3月2日からは、マックフライポテトデザインのティッシュケース（3月2日〜3月24日）がラインアップに加わる。それぞれ、250ポイントで応募可能で、抽選で1万人様に当たる。
また応募者全員に、もれなくスマートフォン用オリジナルデジタル壁紙をダウンロードできる企画も実施。
5日より放映開始予定のTVCMには、俳優の神木隆之介、影山優佳、お笑い芸人のマユリカが出演。ジオラマ風のドライブスルーシーンを再現し、車内で会話を楽しみながら「ドライブスルー モバイルオーダー」で簡単に商品を受け取る様子を表現する。
200ポイントで交換可能なリワードとして、TVCM出演者によるデジタル音声コンテンツ「神木隆之介のドライブスルーに連れてって フルバージョン」（2月10日〜3月24日）が登場。「ドライブスルー モバイルオーダー」を体験している様子のトークを届ける。
