モーター大手のニデック（京都）による株式公開買い付け（ＴＯＢ）の未公表情報を基に株取引を行った疑いがあるとして、東京地検特捜部は２日、ニデックのＴＯＢ代理人を務めた三田証券の元取締役投資銀行本部長（５２）ら３人を金融商品取引法違反（インサイダー取引）容疑で逮捕したと発表した。

ほかに逮捕されたのは、会社役員の男（４４）、会社役員の男（３９）の両容疑者。

発表によると、元取締役投資銀行本部長は２０２４年８月２８日頃、ニデックと三田証券がＴＯＢ代理人業務の契約を締結した交渉過程で、ニデックが東証プライム上場の工作機械大手・牧野フライス製作所（東京）にＴＯＢを実施することを決定した事実を把握。会社役員の２容疑者と共謀し、同年９月６日〜１２月２６日、会社役員の男らの名義で牧野フライス株計３２万９１００株を計約２３億４９８０万円（１株あたり平均７１４０円）で買い付けた疑いがある。

ニデックは同月２７日、牧野フライスにＴＯＢを実施し、１株あたり１万１０００円で買い付けると発表。同社の株価は発表前の７０００円台から発表後に１万１０００円超に上昇した。このＴＯＢは事前打診のない「同意なき買収」と言われ、２５年４月にＴＯＢを開始したものの、牧野フライスが買収対抗策を打ち出し、ニデックは同５月にＴＯＢを撤回した。

一方、特捜部は無登録で投資運用業を営んでいたとして、会社役員の２容疑者ら計４人を同法違反（無登録投資運用業）容疑で逮捕した。発表によると、４人は１７年頃から２４年１２月頃の間、顧客１１人に対し、無登録で有価証券取引の代理や取り次ぎ、金銭運用を行っていた疑いがある。

特捜部は、元取締役投資銀行本部長や会社役員の男ら計５人を１月３０〜３１日に逮捕していた。