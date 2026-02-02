お笑い芸人、陣内智則（51）が2日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜9時50分）に出演。ケンドーコバヤシから事前に結婚報告を受けていたことを明かした。

ケンコバは先月31日放送のCS番組フジテレビONE「ケンドーコバヤシの重大発表！」内で、昨年8月に一般女性と結婚していたことと、今年1月に第1子となる長男が誕生していたことをダブル発表。この日、番組にVTR出演し「陣内には結構前に楽屋で一緒になった時に、実はこういうことやねんって言うたんですよ」と同期である陣内には結婚を事前に伝えていたことを明かした。

スタジオの陣内は「夏あたりに」と報告を受けたタイミングを語ると、「コバなんで、ホンマか！？ みたいなのもあったし」とすぐには信じられなかった様子。夫人の妊娠も同時に知らされたようで「お子さんが生まれるまでは『発表しないね』って言うてたから、気が気じゃなかったですね。まだか？みたいな」とソワソワしていたと笑った。

同期の慶事に「いやあ、めでたいですね」と笑みをこぼしつつ、結婚と出産が同時発表になったことについては「お子さんが無事に生まれてからって思ったんじゃないですかね」と想像していた。