【ゼルダの伝説 ウェポンコレクション】 2月23日 発売予定 価格：450円

バンダイ キャンディ事業部は、食玩「ゼルダの伝説 ウェポンコレクション」を2月23日に発売する。価格は450円。

「ゼルダの伝説 ウェポンコレクション」は、マスターソードやハイリアの盾など、「ゼルダの伝説」に登場する武器や盾のフィギュアが同梱された食玩。手のひらサイズながら細部まで再現されたフィギュアとなっており、全てにタイトルロゴが刻印されている専用台座が付属する。

・彩色済みフィギュア 1個(全9種)

1．マスターソード

2．ハイリアの盾

3．王家の両手剣

4．ゾーラの大剣

5．七宝のナイフ

6．オオワシの弓

7．巨岩砕き

8．光鱗の槍

9．【レア】マスターソード (納刀Ver.)

・専用台座1個

※(1．のみ)追加ディスプレイ用支柱パーツ

※(9．のみ)追加ディスプレイ台座

・ガム(ソーダ味)1個

(C)Nintendo