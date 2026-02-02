BLACKPINKジス、バルーンミニスカ姿が話題「脚まっすぐで羨ましい」「女神」
【モデルプレス＝2026/02/02】BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が2月1日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】世界的K-POPアイドル「脚まっすぐで羨ましい」ミニスカで色白美脚披露
ジスはレザージャケットにバルーンミニスカートを合わせたショットを投稿。ミニスカートから色白の肌が輝くスラリとした脚が際立っている。
また紺のノースリーブトップスに白のミニスカートのショットも公開している。
この投稿にファンからは「透明感すごい」「脚綺麗すぎる」「脚まっすぐで羨ましい」「女神みたい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
