サーティワン、サンリオキャラ勢揃いの「ひなだんかざり」初のシナモロール＆ウサハナ加わり賑やかに
【モデルプレス＝2026/02/02】サーティワン アイスクリームでは、ひなまつり向け商品「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」を、2026年2月15日（日）より発売する。
◆サンリオ尽くしの「ひなまつり」セット
昨年初登場し好評だったサンリオのキャラクターたちのひなだんかざりが、今年はさらに豪華なラインナップとなって登場。
今年の「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」は、おひなさまにはハローキティ、おだいりさまには今年初登場となるシナモロールを起用。三人官女にはマイメロディ、クロミに加え、サーティワン初登場となるウサハナが加わった。
さらに、ひなだんの台紙部分には「五人囃子」としてポムポムプリン、タキシードサム、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドンがデザインされており、組み立てることで立体的なひなだんが完成する。スモールサイズのアイスクリーム5個に、ホイップクリームやカラースプレーでデコレーションを施す体験型要素もあり、専用の春らしいBOXに入れて提供される。（modelpress編集部）
価格：2,400円
販売期間：2026年2月15日（日）〜3月3日（火）※なくなり次第終了
※価格は全て税込。店舗により価格が異なる場合あり。
