サンリオキャラクターズ ひなだんかざり（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663805

【モデルプレス＝2026/02/02】サーティワン アイスクリームでは、ひなまつり向け商品「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」を、2026年2月15日（日）より発売する。

サンリオ尽くしの「ひなまつり」セット

昨年初登場し好評だったサンリオのキャラクターたちのひなだんかざりが、今年はさらに豪華なラインナップとなって登場。

今年の「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」は、おひなさまにはハローキティ、おだいりさまには今年初登場となるシナモロールを起用。三人官女にはマイメロディ、クロミに加え、サーティワン初登場となるウサハナが加わった。
さらに、ひなだんの台紙部分には「五人囃子」としてポムポムプリン、タキシードサム、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドンがデザインされており、組み立てることで立体的なひなだんが完成する。スモールサイズのアイスクリーム5個に、ホイップクリームやカラースプレーでデコレーションを施す体験型要素もあり、専用の春らしいBOXに入れて提供される。（modelpress編集部）

■サンリオキャラクターズ ひなだんかざり


価格：2,400円
販売期間：2026年2月15日（日）〜3月3日（火）※なくなり次第終了
※価格は全て税込。店舗により価格が異なる場合あり。

