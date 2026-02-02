ACEes浮所飛貴、妹に会わせたくないメンバー告白「コンサートが終わってからメールが来て」作間龍斗「担降りだ…」
【モデルプレス＝2026/02/02】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ／浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）が2月2日、都内で行われた不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター発表会に出席。浮所が、妹に会わせたくないメンバーを明かした。
【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」
「今年チャレンジしたいこと」について、「全メンバーの家族に会いたい」と回答した深田。「僕の隣にいる4人、めっちゃ綺麗な顔立ちをされているんですけども、めっちゃおもろいんですよ。裏だとすごいふざけてたりとか。すごいいい人たちで、その親御さんたちはどういう方なんだろうなっていうのはシンプルに気になります」とコメント。続けて「あと、兄弟とかみんないるんです。だから、友達になりたいです」と話した。
これに浮所は「僕、弟と妹いるんですけど。特に僕の妹はちょっと深田に会わせたくなくて」と告白。「昨日までコンサートをやっていたんです。で、妹も観に来てくれたんですけど、今までは龍我のことが好きだった」としつつ、「コンサートが終わってからメールが来て。『深田くんかっこよすぎる（ハート）』と」と妹が深田のファンになったことを明かした。
浮所は続けて「龍我もごめんねなんだけど、深田のファンになってるの」と話し、「だから会わせたくない」と説明。佐藤がショックを受ける一方、深田は「めっちゃ嬉しい」と笑顔を浮かべ、作間は「担降りだ…」と呟いていた。
ACEesは、株式会社不二家のロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション「Smile Switch（スマイル・スイッチ）」ブランドキャラクターに就任。新CM『不二家ルック おいしい、はじめまして。』篇（30秒・15秒）と、『不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。』篇（30秒・15秒）は2月7日より順次TV放映開始する。（modelpress編集部）
◆ACEes浮所飛貴、妹に会わせたくないメンバー告白
◆ACEes、不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター就任
