まさかの大物俳優、みなみかわ個人事務所入りの可能性!?「もしかしたらあるかも」
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）、2月1日放送。今回の#347では、お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが、悩める芸能人達を“タロット”で占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」も放送した。
【写真】みなみかわ個人事務所入りがささやかれる大物俳優
今回はピン芸人・みなみかわが登場し、投資家・テスタ氏に続き、自身の個人事務所にもう1人入れたい、どんな人を入れるべきかと相談する。そこでノブが「入りたいって言ってる人は？」と質問すると、みなみかわは「何人か言われたりしたんですけど、責任も持てないので断った」としつつ、
「妻は東出昌大さんにDMを送ってました」と告白。「たまたま東出さんにお会いするときがあって、『ちょっと今映画でバタバタしてるんで、ちゃんと落ち着いたら返事します』と...。もしかしたらあるかもしれない」と明かし、スタジオをざわつかせた。
しかし、そんなみなみかわへの占い結果では、「今がピーク」「全部失っちゃう」など不穏な予言が次々飛び出して...。千鳥が「当たりました」と納得するみなみかわの未来とは...？
また、「中学受験をさせるべきか？」という子どもに関する悩みも相談したみなみかわに、衝撃の占い結果が...！ 「最高の塾行かす！絶対」とみなみかわが絶叫するまさかの予言とは！？ 『チャンスの時間』#347はABEMAにて1週間無料配信。
