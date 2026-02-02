ジェニー／Photo by Getty Images

【モデルプレス＝2026/02/02】BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が2月1日、自身のInstagramを更新。ライブ衣装を披露した。

【写真】人気K-POP美女「レベチのスタイル」ボディライン強調の胸元ざっくり衣装

◆BLACKPINKジェニー、ライブ衣装披露


BLACKPINK WORLD TOUR 「DEADLINE」に関わったダンサーやバンド、クルーやメンバー、ファンへの感謝を綴ったジェニーは、ライブのショットや衣装姿などを複数枚投稿。胸元がVの形に大胆に開いたタイトなシルエットのミニ衣装や、ショート丈のトップスとミニスカートのウエストをのぞかせた衣装を披露し、美しいボディラインを見せている。

◆BLACKPINKジェニーの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「レベチのスタイル」「理想のボディライン」「完璧」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

