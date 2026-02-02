BLACKPINKジェニー、美ボディライン際立つタイトシルエット衣装披露「完璧」「レベチのスタイル」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が2月1日、自身のInstagramを更新。ライブ衣装を披露した。
【写真】人気K-POP美女「レベチのスタイル」ボディライン強調の胸元ざっくり衣装
BLACKPINK WORLD TOUR 「DEADLINE」に関わったダンサーやバンド、クルーやメンバー、ファンへの感謝を綴ったジェニーは、ライブのショットや衣装姿などを複数枚投稿。胸元がVの形に大胆に開いたタイトなシルエットのミニ衣装や、ショート丈のトップスとミニスカートのウエストをのぞかせた衣装を披露し、美しいボディラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「レベチのスタイル」「理想のボディライン」「完璧」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気K-POP美女「レベチのスタイル」ボディライン強調の胸元ざっくり衣装
◆BLACKPINKジェニー、ライブ衣装披露
BLACKPINK WORLD TOUR 「DEADLINE」に関わったダンサーやバンド、クルーやメンバー、ファンへの感謝を綴ったジェニーは、ライブのショットや衣装姿などを複数枚投稿。胸元がVの形に大胆に開いたタイトなシルエットのミニ衣装や、ショート丈のトップスとミニスカートのウエストをのぞかせた衣装を披露し、美しいボディラインを見せている。
◆BLACKPINKジェニーの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「レベチのスタイル」「理想のボディライン」「完璧」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】