「女優さんかと…」本田姉妹三女の激変ぶりにファン驚き
フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が1日にインスタグラムを更新。最新ショットを公開すると、ファンから「本当に美しい」「きれ可愛い！」といった反響が寄せられた。
【写真】激変した本田姉妹三女
本田が「全部素敵に仕上がっています！」と投稿したのは、専属モデルを務めるファッション誌『Ray』（主婦と生活社）からの最新ショット。写真には、大人っぽさが増した彼女の姿が収められている。
彼女の激変ぶりに、ファンからは「本当に美しいです。本当に綺麗です」「きれ可愛い！」「何処ぞの女優さんかと…」などの声が集まっている。
■本田紗来（ほんだ さら）
2007年4月4日生まれ。京都府出身。幼少期から子役としてCMなどに出演。姉の真凜や望結と同様、フィギュアスケート選手としても活躍。2019年、チャレンジカップのアドバンスド・ノービス女子で国際大会初優勝を果たす。
引用：「本田紗来」インスタグラム（@sara_honda0404）
