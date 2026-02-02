俳優・大森南朋（５３）が、父の舞踏家で俳優の麿赤兒との“２ショット”を披露した。

２日までにインスタグラムで「そろそろ８３歳の父親とそろそろ５４歳の息子です」とコメント。自身と同じ角度をした父の画像を並べ、“親子ショット”を投稿した。

麿は１日放送のＮＨＫの大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）に斎藤道三役で登場。ワンシーンの出演だったが、ネットでは「生まれ変わりのよう」「本物」「肖像画そっくり」とリアルで強烈なインパクトを残した。

フジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」（水曜・午後１０時）に出演中の大森は「親子共々よろしくお願いします」とメッセージ。フォロワーからは「似てるなーと思ってたら、親子だったんですね！知らなかったー素敵です」「似てきましたね」「初めて知りました」「恥ずかしながら今知りました」「親子だったの？？？」「お二人とも大好きです」「激渋」「カッコイイ」などの声が寄せられている。

大森は２０１２年に女優の小野ゆり子（３６）と交際約半年で結婚。１９年５月に第１子が誕生し、４７歳でパパになっている。昨年末には小野、麿と家族３人で人気アパレルショップのキャンペーンビジュアルに登場し、「まるで映画のワンシーンのよう」「カッコよくって凄（すご）く素敵なご家族」と話題になった。