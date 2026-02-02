ONE OR EIGHT、TikTokとSpotify「Buzz Tracker」2月度マンスリーアーティストに決定
ONE OR EIGHTが、ショートムービープラットフォーム「TikTok」とオーディオストリーミングサービス「Spotify」が共同で展開するアーティスト応援プログラム「Buzz Tracker」において、2026年2月度のMonthly Artistに選出されたことを発表した。
「Buzz Tracker」は、“Buzz（流行）”と“Track（楽曲）”を掛け合わせたプログラムで、TikTok JapanとSpotify Japanが両プラットフォームの特性を生かし、毎月1組のアーティストを共同でサポートする企画。TikTokではショートムービーや楽曲ページを通じてアーティストの魅力を多角的に発信し、Spotifyでは公式プレイリストを中心に楽曲の広がりを後押しする。
本企画では、2026年1月28日発売の1stミニアルバム『GATHER』の収録曲「TOKYO DRIFT」「POWER」「DSTM」が「Buzz Tracker」プレイリストにピックアップしている。あわせて、ONE OR EIGHT公式TikTokアカウントでは、本企画と連動したTikTok限定コンテンツの投稿を予定しているので、ぜひチェックしていただきたい。
◆ ◆ ◆
◾️ONE OR EIGHT コメント
Buzz Tracker Monthly Artistに選んでいただき、とても光栄です！ 世界に向けて挑戦している僕たちの楽曲を、たくさんの方に聞いていただけると思うと本当に嬉しいです！皆さん、TikTokでのたくさんの投稿をお待ちしています！ 僕たちと一緒に、ONE OR EIGHTの楽曲で楽しみましょう！
（MIZUKI / ONE OR EIGHT）
◆ ◆ ◆
◾️「Buzz Tracker」
▼「Buzz Tracker」プレイリスト（TikTok）
https://www.tiktok.com/playlist-music/Buzz-Tracker-7081543689138391809
▼「Buzz Tracker」プレイリスト（Spotify）
https://spotify.link/BuzzTracker
