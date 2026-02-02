L’Arc-en-Cielが音楽フェス＜SUMMER SONIC 2026＞に、ヘッドライナーとして出演することが決定した。同フェスは8月14日から16日の3日間にわたり、東京会場としてZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセおよび、大阪会場として万博記念公園で開催されるもの。出演日程は後日発表される予定だ。



＜SUMMER SONIC＞は2000年の初開催以来、時代性と多様性を両立させた世界的アーティストによるラインナップを実現してきた。パンデミックを経て3年ぶり開催となった2022年は東京および大阪ともにソールドアウト。2024年には大阪会場を万博記念公園へ移し、東京会場と合わせて過去最大規模の動員数を更新している。＜SUMMER SONIC＞25周年の節目を迎える2026年、結成35周年のアニバーサリーイヤーに突入したL’Arc-en-Cielが満を持して初出演を果たす。





L’Arc-en-Cielは2026年の幕開けと共に特設サイトを公開し、35周年イヤーの始動を告知。同時に発表された＜35th L’Anniversary TOUR＞は、10月9日、11日、12日の東京・国立代々木競技場第一体育館公演を皮切りに全国7都市16公演のアリーナツアーとして開催される。＜SUMMER SONIC 2026＞への出演は、約2年半ぶりの全国ツアーを目前に控えたL’Arc-en-Cielの現在地にして最新のパフォーマンスを国内外へ広く発信する重要な機会となるはずだ。国際色豊かでジャンル横断的なラインナップを特色とする＜SUMMER SONIC＞と、多彩な音楽性を誇る全世界的なL’Arc-en-Cielの親和性は高く、大いなる相乗効果が期待されるところ。35周年という節目に放たれるステージは、＜SUMMER SONIC 2026＞の中でも、ひときわ強いインパクトを残すものとなりそうだ。

■＜SUMMER SONIC 2026＞

日程：2026年8月14日(金)・15日(土)・ 16(日)

東京会場：ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ

大阪会場：万博記念公園

▼出演ラインナップ

THE STROKES・L’Arc-en-Ciel

JAMIROQUAI

JENNIE・ALEX WARREN・FKA TWIGS

KASABIAN・KESHI・LE SSERAFIM・PENTATONIX

サカナクション・STEVE LACY・Suchmos(Tokyo) ・SUEDE

AUDREY NUNA・BOY SODA・CARDINALS

CHLOE QISHA・Cornelius・DESTIN CONRAD

FLORENCE ROAD・GOOD NEIGHBOURS・羊文学

キタニタツヤ・KODALINE・PENDULUM

PRETTY BLEAK・SEKOU・ZEBRAHEAD

special guest：DAVID BYRNE

…and more

◾️＜35th L’Anniversary TOUR＞

【東京】

10月09日(金) 国立代々木競技場第一体育館

10月11日(日) 国立代々木競技場第一体育館

10月12日(月/祝) 国立代々木競技場第一体育館

【福岡】

10月31日(土) マリンメッセ福岡 A館

11月01日(日) マリンメッセ福岡 A館

【愛知】

11月21日(土) IGアリーナ

11月22日(日) IGアリーナ

【神奈川】

11月28日(土) 横浜アリーナ

11月29日(日) 横浜アリーナ

【千葉】

12月12日(土) ららアリーナ 東京ベイ

12月13日(日) ららアリーナ 東京ベイ

【大阪】

12月16日(水) 大阪城ホール

12月17日(木) 大阪城ホール

【東京】

12月24日(木) 有明アリーナ

12月26日(土) 有明アリーナ

12月27日(日) 有明アリーナ

