L’Arc-en-Ciel、＜SUMMER SONIC 2026＞ヘッドライナーとして出演決定
L’Arc-en-Cielが音楽フェス＜SUMMER SONIC 2026＞に、ヘッドライナーとして出演することが決定した。同フェスは8月14日から16日の3日間にわたり、東京会場としてZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセおよび、大阪会場として万博記念公園で開催されるもの。出演日程は後日発表される予定だ。
＜SUMMER SONIC＞は2000年の初開催以来、時代性と多様性を両立させた世界的アーティストによるラインナップを実現してきた。パンデミックを経て3年ぶり開催となった2022年は東京および大阪ともにソールドアウト。2024年には大阪会場を万博記念公園へ移し、東京会場と合わせて過去最大規模の動員数を更新している。＜SUMMER SONIC＞25周年の節目を迎える2026年、結成35周年のアニバーサリーイヤーに突入したL’Arc-en-Cielが満を持して初出演を果たす。
国際色豊かでジャンル横断的なラインナップを特色とする＜SUMMER SONIC＞と、多彩な音楽性を誇る全世界的なL’Arc-en-Cielの親和性は高く、大いなる相乗効果が期待されるところ。35周年という節目に放たれるステージは、＜SUMMER SONIC 2026＞の中でも、ひときわ強いインパクトを残すものとなりそうだ。
■＜SUMMER SONIC 2026＞
日程：2026年8月14日(金)・15日(土)・ 16(日)
東京会場：ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ
大阪会場：万博記念公園
▼出演ラインナップ
THE STROKES・L’Arc-en-Ciel
JAMIROQUAI
JENNIE・ALEX WARREN・FKA TWIGS
KASABIAN・KESHI・LE SSERAFIM・PENTATONIX
サカナクション・STEVE LACY・Suchmos(Tokyo) ・SUEDE
AUDREY NUNA・BOY SODA・CARDINALS
CHLOE QISHA・Cornelius・DESTIN CONRAD
FLORENCE ROAD・GOOD NEIGHBOURS・羊文学
キタニタツヤ・KODALINE・PENDULUM
PRETTY BLEAK・SEKOU・ZEBRAHEAD
special guest：DAVID BYRNE
…and more
◾️＜35th L’Anniversary TOUR＞
【東京】
10月09日(金) 国立代々木競技場第一体育館
10月11日(日) 国立代々木競技場第一体育館
10月12日(月/祝) 国立代々木競技場第一体育館
【福岡】
10月31日(土) マリンメッセ福岡 A館
11月01日(日) マリンメッセ福岡 A館
【愛知】
11月21日(土) IGアリーナ
11月22日(日) IGアリーナ
【神奈川】
11月28日(土) 横浜アリーナ
11月29日(日) 横浜アリーナ
【千葉】
12月12日(土) ららアリーナ 東京ベイ
12月13日(日) ららアリーナ 東京ベイ
【大阪】
12月16日(水) 大阪城ホール
12月17日(木) 大阪城ホール
【東京】
12月24日(木) 有明アリーナ
12月26日(土) 有明アリーナ
12月27日(日) 有明アリーナ
