別府大分毎日マラソン

別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日に行われ、昨年の世界選手権東京大会代表の28歳・吉田祐也（GMOインターネットグループ）が2時間6分59秒で日本人トップの2位、黒田朝日（青学大4年）が2時間7分3秒で3位に入った。TBS系の中継で解説を務めた青学大の原晋監督は、競技場内のある光景に驚きの声を上げていた。

正月の箱根駅伝5区で激走した黒田の出場でも注目を集めた別府大分毎日マラソン。ゴール地点の会場となったジェイリーススタジアムには多くの観客が訪れ、約4500人が入るメインスタンドはほぼ満席に。レース後、青学大の選手が姿を見せると黄色い歓声が上がり、「祐也」と書かれたうちわを振る姿もあった。

会場の熱気を、原監督も肌で感じていた。1日のレース後、自身のXを更新。「別大マラソン最高のレースでした。それ以上に瀬古さん以来の競技場への大観衆！」と記し、ジェイリーススタジアムのスタンドが観客で埋まる写真を公開。「当時と違うのは若い層、女性が多い事。ファンの皆様応援有難うございました」と綴った。

X上のファンからも「これも原監督や関係者の皆さんの努力の賜物」「キラキラ付いたうちわ作ってアイドルみたいです」「若い方や女性ファンの多さも時代の変化ですね」「最高のレースだけでなく、観客の熱気まで含めて感動ですね！ 若い層や女性ファンが増えているのも、マラソン界の未来を感じさせます」との声が上がり、異例の光景に反響が広がった。

レース後の会場の入り口付近はファンの出待ち状態に。取材に応じた原監督も「これだけ競技場に人が集まったっていうのは瀬古（利彦）さん以来のフィーバーじゃないですか！？」「出待ちでこれだけの人がいるっていうのは相当インパクト与えてるなと。陸上界、長距離界が大いに盛り上がってると、肌で感じる」と驚きを隠せない様子だった。



