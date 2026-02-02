PSG、チェルシーなどでプレーのマケレレが来日

フランスの名門パリ・サンジェルマン（PSG）が公式SNSを更新。

元同国代表のレジェンド、クロード・マケレレ氏が来日する様子を公開し、ファンが歓喜している。

マケレレ氏は銀河系軍団と呼ばれた2000年代前半のレアル・マドリードやロマン・アブラモヴィッチ氏がオーナーとなって生まれ変わった当時のチェルシー、そしてPSGなどを渡り歩いて活躍した名ボランチ。体は決して大きくないが、豊富な運動量とボール奪取能力を生かしたプレーでチームの屋台骨を支えた。フランス代表として71キャップを誇り、2006年のドイツ・ワールドカップでは準優勝を経験している。

52歳となった同氏はこの度来日し、東京・新宿のPSGストアを訪問。クラブの日本語公式Xで店内の壁にサインを記入する様子が公開された。正真正銘のレジェンドの登場に日本のファンは「日本に来てんのかい」「日本にいる！」「今度行こ」「カッコいい」「本当に素晴らしい選手だった」「メチャ渋い」「会いたかった」とすぐさま反応。大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）