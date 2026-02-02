オールシーズン活躍！A.S.F.OUTDOOR「MAKIng STOVE」

A.S.F.OUTDOORから、中型卓上薪ストーブ「MAKIng STOVE」が2026年2月1日よりクラウドファンディングサイト「CoSTORY」で予約受付を開始しました。

Makuakeで応援総額400万円越えを記録し、雑誌『男の隠れ家』にも掲載された話題の薪ストーブが、数量限定のお得なセットで再登場します。

A.S.F.OUTDOOR「MAKIng STOVE」

価格：39,800円（税込）※定価

予約開始日：2026年2月1日（日）12:00〜

プロジェクト終了：2026年3月29日

販売場所：CoSTORY（クラウドファンディングサイト）

配送開始：2026年4月初旬頃

「MAKIng STOVE」は、キャンパーの準備時間を削減するために開発された中型卓上薪ストーブ。

本体サイズは幅30cm×縦20cm×高20cmで、市販の薪がそのまま入るサイズ感です。

煙突の組み立てが終われば本体は組み立て不要で、すぐに火おこし作業へ移行できます。

オールシーズン活躍する多機能設計

ストーブとしてはもちろん、広い調理面と五徳を使いコンロとしても活躍。

夏場でも冬場でも使えるオールシーズン対応で、倉庫で眠ることがありません。

天板部分はメスティンを同時に2個載せられる広さ。

デュオキャンプなら2人分のお米を同時に炊くことが可能です。

一方でお米を炊き、もう一方で汁物を作るといった使い方も実現できます。

煙突部でお湯を沸かせば、料理が完成するまでの間コーヒーを飲みながらまったりと過ごすことも。

脚部がコの字型になっており、テーブルの上に設置しても安定感は抜群。

コの字型の形状のおかげで料理中の熱ムラを防ぎ、テーブルとの間に隙間ができるためテーブルが熱くなることもありません。

大型ストーブ級の燃焼効率

「MAKIng STOVE」は燃焼効率を上げるため、前扉部分から窓を排除し、空気の取り入れ口を大きく設計。

前面、側面、底面の3方向から新鮮な空気が入る仕様で、大型ストーブにも負けない高火力、高燃焼率を実現しています。

側面の空気口は下方から空気を取り込み、上部から吐き出す形で二次燃焼を誘発させます。

遮蔽物を取り除き、空気を通りやすくすることで高火力を実現。

一体型構造は隙間から熱や煙が漏れる心配も最小限なため、誰でも安心して使用できます。

昔ながらの薪ストーブの構造を参考に、前扉下部には灰トレイを採用。

不要な灰の除去もスムーズに可能で、ベテランキャンパーはもちろん初心者の方でも簡単に灰掃除ができる仕様です。

すぐにキャンプ場に向かえる14点付属

焚き火初心者の方にも気軽に使えるよう、「MAKIng STOVE」には基本セットが14点付属しています。

ベテランキャンパーの方も予備として持っていて損のないラインナップ。

大人数でのキャンプの際は、仲間同士で貸すことも可能です。

【付属品】

本体、煙突（五徳用）、煙突（連結用28.5cm×4本、ダンパー付き煙突、スパークアレスター）、煙突固定用台座、五徳、専用バッグ、手斧、のこぎり、耐熱グローブ、防炎シート、灰かき棒、火ばさみ、めがねレンチ・六角レンチ、ガラス（本体装着済み）、ガラスフレーム×2、交換用ガスケットシート（1m）、予備ネジ（2×2本）、説明書

調理の快適さを求めたオプションパーツ

プレミアムセットには「グリルプレート」と「串焼き台」が付属。

BBQコンロとして焼肉をすることや、直火で焼き鳥を焼くことができます。

また、本体との間に隙間を作り、出来上がった料理を保温する効果も期待できます。

どちらも煙突台座のネジの上からはめ込むだけで装着完了。

調理中も簡単に着脱が可能です。

選べるガラスフレーム

「MAKIng STOVE」には無地のガラスフレームと『キャンプ』のガラスフレームの計2枚が付属。

プレミアムセットでは、さらに「鳥居」「花火」「フラミンゴ」の3枚の中から1枚の絵柄を選ぶことができます。

リターンについて

「MAKIng STOVE」単体、グリルプレートと串焼き台が追加になる「BBQセット」、選べるガラスフレームが追加された「プレミアムセット」、「ガラスフレーム」「グリルプレート」「串焼き台」のそれぞれ単体がCoSTORY限定特別割引で登場。

数量限定で最大35%オフの大特価となっています。

製品仕様

商品名：MAKIng STOVE 改良版

型番：Mk-000101

定価：39,800円（税込）

材質：本体／煙突／五徳…ステンレス（SUS201）、ガラス…耐熱ガラス

カラー：シルバー（ステンレス無塗装ヘアライン加工）

サイズ（本体）：H25.5cm × W21cm × D32cm

ガラス：H9.5cm × W24.5cm

重量：約6.6kg（本体）

準備時間を削減してすぐに火おこしに移行でき、オールシーズン活躍する高火力・高燃焼率の卓上薪ストーブ。

調理も暖も楽しめる「MAKIng STOVE」

A.S.F.OUTDOOR「MAKIng STOVE」の紹介でした。

よくある質問

Q. 予約開始日と価格はいつ・いくらですか？

2026年2月1日（日）12:00より予約開始です。定価は39,800円（税込）ですが、CoSTORYでは最大35%オフの特別価格で購入できます。

Q. どこで購入できますか？

クラウドファンディングサイト「CoSTORY」にて予約受付中です。プロジェクト終了は2026年3月29日となっています。

Q. 発送はいつ頃になりますか？

2026年4月初旬頃より発送開始予定です。早期購入者から随時発送され、4月末までにお届け完了となります。送料は出品者負担です。

Q. セット内容に何が含まれていますか？

基本セットには本体、煙突類、五徳、専用バッグ、手斧、のこぎり、耐熱グローブ、防炎シート、灰かき棒、火ばさみなど14点が付属しています。プレミアムセットではグリルプレート、串焼き台、選べるガラスフレームが追加されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post オールシーズン活躍！A.S.F.OUTDOOR「MAKIng STOVE」 appeared first on Dtimes.