女優の真木よう子（43）が1日放送のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。パートナーとのエピソードを語った。

真木は2008年に元俳優の片山怜雄さんと結婚し、09年に第1子女児を出産したが、15年に離婚。その後、23年8月に事実婚状態のパートナーがいることを告白。第2子の父親は、16歳年下の俳優の葛飾心と明かしている。

先日“いつまでも恋人っぽくいたい”とパートナーである葛飾から言われたという真木。「26、7歳ってそうか…いつまでもそうだよねって思って、私もそうだねって言って合わせた」と振り返った。

「タイミングでお母さんにもなれるし、タイミングで恋人にもなれるし。割と私は上手くいくなこっちの方が」と2人の関係性について話すと、MCの峯岸みなみは「嫌じゃないですか？母親に見られたくないって」と心配も、真木は「嫌じゃない」と即答して「スーパーと買い物行ったらお母さんに間違えられるけど、見た目がそうだから全然嫌じゃ無いし、今は愛し合ってパートナーになった。もっとラブラブしたいよって言うなら要求に答えるし」と説明した。