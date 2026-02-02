ミラノ・コルティナ五輪の女子スピードスケート日本代表の郄木美帆選手が、日本時間2日に現地の空港に到着しました。

決戦の地へ足を踏み入れた心境を報道陣に聞かれた郄木選手は「五輪の歓迎ムードというか、たくさんのスタッフさんがいらっしゃって、空港の中も五輪仕様になっていて、『五輪ってこんなかんじだったな』って思い出したのが一番強いですね」と述べ、徐々に実感が増している様子。日本時間10日に開催される郄木選手の初戦、女子1000メートルに向けた最終調整について「自分のスケーティングに対してより繊細に、よい感覚、悪い感覚が判断できるようになってきた。どういう方向で行きたいのかもW杯を通して上書きできたと思っていて、残りの期間で細かいところをまだまだ改善したい。体調や調子をさらに上向きにしていきたいなと思っています」と話しました。

今回で4回目の五輪となる郄木選手。これまで女子1000mでは18年に銅メダル、22年に金メダルを獲得。また女子1500mでは2大会連続で銀メダルを獲得し、チームパシュートでも18年に金メダルを獲得するなど、輝かしい実績を残してきました。

その積み重ねた経験値から、郄木選手は五輪独特の雰囲気や、いつもと異なる変化など、不測の事態への対応力が身についたことも言及し、「とうとう、ここまで来たという気持ち。でも五輪は何が起こるかわからないので、今までとは勝手が違うことも伝え聞いていて、五輪の環境に慣れていない不安はあるんですけど、臨機応変に自分にとってプラスに変えていけるようにしていきたいと、強く思っています」と落ち着いた様子で語りました。