ACEes那須雄登、CM撮影でビジュアル“最高到達点”を自負「イケメンに盛れてしまって」
5人組グループ・ACEes（浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）が2日、都内で行われた不二家『Smile Switch』ブランドキャラクター発表会に登壇した。不二家のチョコレート「ルック」にかけ、「ACEesの“ルック”してほしいこと」を聞かれた那須は堂々と「那須雄登の顔面」と発表した。
【写真】巨大ルックを持ち満面の笑みのACEes
「ACEesのタンクトップ」と書いた作間は「たまに見られるタンクトップ姿。アツくなると、まれにみんなタンクトップになる」とキラキラなイメージから少しギャップのある一面を披露。浮所は「午年軍団」、深田は「龍我くんのめっちゃでかい声量」、佐藤は「仲の良さ」とそれぞれ披露。全員が2002年の午年生まれの年男であることから浮所は「こんなに縁起の良いグループはいないんじゃないか。今年は本当に勝負の1年！」と強調した。
そんななかひとり、那須は「那須雄登の顔面をルックしてほしい」と紹介すると、浮所は思わず「自分の!?」「自分で自分を挙げてるのは君だけだよ」と呆れ顔に。那須は「まさかこんな使われ方をするとは…」と恐縮しつつ「CM撮影ではパッケージのデザインのかわいさをどうみせるか、試行錯誤の結果、気づいたら自分の顔面が最高到達点に…」と胸を張った。
浮所が「ルックを持つとイケメンになるの？」と興味津々で質問すれば「イケメンに盛れてしまって。これからも持ち続けたい」と『ルック』に感謝。さりげなく深田は「すごい自信。どこから湧いてるんですか？」と毒舌でツッコミを入れ、盛り上がっていた。
『Smile Switch（スマイル・スイッチ）』は不二家のロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション。ACEesは7日から放送される新CM「不二家ルック おいしい、はじめまして。」篇、「不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。」篇に出演する。
