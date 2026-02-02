今週も引き続き、太平洋側では空気の乾燥した状態が続きます。一方、日本海側は気温の変化が大きくなるため、雪崩や落雪、路面状況の悪化、除雪作業中の事故にご注意ください。

きょうは冬型の気圧配置で、山陰から北日本の日本海側で雪の所があるでしょう。また、低気圧が近づくため、西日本は太平洋側でも局地的に、にわか雨やにわか雪がありそうです。大阪は夜、一時的に雨が降るでしょう。関東は広く晴れますが、千葉県と茨城県では夕方から夜に雨の降る所がある見込みです。

＜きょう2日（月）の各地の予想最高気温＞

札幌：0℃ 釧路：-1℃

青森：1℃ 盛岡：1℃

仙台：5℃ 新潟：4℃

長野：5℃ 金沢：5℃

名古屋：9℃ 東京：11℃

大阪：10℃ 岡山：10℃

広島：10℃ 松江：8℃

高知：13℃ 福岡：11℃

鹿児島：14℃ 那覇：18℃

あすとあさっては日本海側でにわか雪やにわか雨もありますが、北陸や山陰など日差しの届く所もあるでしょう。週中頃は平年より気温が高くなるため、雪崩や落雪、道路状況の悪化などにご注意ください。週末は再び強い寒気が流れ込みます。金曜日は北海道で荒れた天気になり、土日は再び日本海側で雪の範囲が広がり、強まる所もあるでしょう。関東など太平洋側は空気の乾燥が続くため、火の元にお気をつけ下さい。