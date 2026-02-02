STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ、ACEesが2日、都内で不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター発表会に登壇し、それぞれのアピールポイントについて語った。

不二家は昨年12月にSnow Manのブランドキャラクター卒業を発表しており、次世代を担うACEesが継承した。2月7日から順次放送されるCMに出演する。

商品にちなみ、グループのここを「LOOK」して欲しいというお題でトーク。那須雄登（24）は「顔面」とした。自らのビジュアルを押したことで司会者から深掘りされ、「まさかこんな使われ方をするとは…」と思わず困惑。「『LOOK』の味はもちろんパッケージのデザインもかわいくて、どうしたら伝わるのか試行錯誤した結果、気付いたら自分の顔面が最高到達点に」とドヤ顔を浮かべた。深田竜生（23）から「すごい自信。どこからわいてるんですか」と突っ込まれたが、那須は「イケメンに盛れてしまった。これからも持ち続けたい」とブランドキャラクターとしてのプライドを見せた。

浮所飛貴（23）は「午年集団」とした。5人全員が2002年生まれの年男でもあり「こんなに縁起が良いグループないんじゃないかなと。今年本当に勝負の年なので」と今年の顔になるべく意気込んだ。

深田竜生（23）「（佐藤）龍我くんのめっちゃデカい声」、佐藤龍我（23）「仲の良さ」、作間龍斗（23）は「キラキラしてるんですけどたまに見られる『タンクトップ姿』」とした。