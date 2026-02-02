STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ、ACEesが2日、都内で不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター発表会に登壇した。

不二家は昨年12月にSnow Manのブランドキャラクター卒業を発表しており、次世代を担うACEesが継承した。2月7日から順次放送されるCMに出演する。

初就任にちなんで、今年初めてチャンレジしたいことにも回答。浮所飛貴（23）は「『外国語を習得する、資格を取る、一人旅海外旅行、世界一周旅、おしゃれになる、何かのランキング1位になる」と羅列した。作間龍斗（23）からは「世界一周旅は活動に支障が出るからやめて」と早速ブーイングを食らった。

深田竜生（23）は「全メンバーの家族に会う」とした。「家族系好きなんです。みんなの家族に会ってご飯とか行きたい」としたが、浮所は「僕の妹を深田に会わせたくないんです。コンサートに来て、今まで（佐藤）龍我のことが好きだったのにメールが来て、『深田くんかっこよすぎる！って』深田のファンになってるの」と告白。「やった〜！」とよろこぶ深田をよそに、浮所は「会わせたくない」の一点張りで、ここでもブーイングが飛んだ。

那須雄登（24）は「グループの振り付けにチャレンジ」、作間は「不二家の製造ラインに侵入する」、佐藤龍我（23）は「不二家の工場見学」と回答した。

CMは2日から公式サイトやYouTubeで公開される。