犬が『んー』と鳴く心理５選

犬が「んー」と鳴くとき、その心理を理解するには、状況や様子を見て総合的に判断する必要があります。ここでは犬が「んー」と鳴くときに考えられる理由を解説するので、どの心理に当てはまるか見極めてください。

1.甘えたいアピール

飼い主のことを見つめながら「んーんー」と鳴くときは、「甘えたい」という心理が働いていることが多くみられます。

ただし、甘えたいという理由だけでもさまざまな要因が考えられるので、なぜ飼い主に甘えたいのか、なぜ飼い主の気を引こうとしているのかを考えてみましょう。

2.「かまってほしい」「遊んで」

犬が「甘えたい」という心理で「んー」と鳴いているときは、主に「かまってほしい」「遊んでほしい」「撫でてほしい」といった要望から甘えていることが多いでしょう。

飼い主や家族に甘えたい、一緒に過ごしたいと考える犬は多いので、飼い主のことを見つめながら甘えるように「んーんー」と少し高い声で鳴いているときは、「甘えたいんだな」と察してあげてください。

3.不安だから安心したい

犬が飼い主に「甘えたい」と思っているとき、もう1つの理由として考えられるのが「不安」です。聞きなれない音がする、いつもと違う環境にいるなど、犬にとって未知の刺激は「不安」として捉えてしまうことが多々あります。

不安を感じると、犬は信頼できる飼い主や家族に甘えて不安を和らげたいと考えます。したがって、「不安を解消して」「安心させて」という理由で「んー」と鳴いている犬も多いでしょう。

4.何かを要求している

飼い主に要求することがある場合にも「んーんー」と鳴いて訴えることがあります。

前述したように「かまって」「遊んで」といった要求もありますが、他にも「散歩に連れて行って」「そろそろご飯の時間だよ」といつもの日課をお知らせしていることもあるでしょう。

「んー」と鳴きながら、食器やお外に視線を向けている場合は、ご飯やおやつ、散歩を訴えている可能性があるので、要求には応えないようにしましょう。

5.リラックスしている

リラックスしているときにも、少し低い声で「んー」と声が出てしまうことがあります。もしも横になりながら脱力した様子で「んー」と言っているのであれば、「リラックスできているんだな」と思い、少し離れた場所から静かに見守ってあげましょう。

いつもと様子が違う場合の愛犬への接し方

犬が「んーんー」と鳴き声を出しているとき、飼い主の視点で愛犬の様子に違和感を覚えることはありませんか。先に記述した通り、犬が「んー」と鳴くときは、不安や恐怖を訴えていることもあります。

体をブルブルと震わせていたり、同じ場所から動かずぐったりしていたり、食欲がなかったりといった症状がみられる場合は、体調不良を訴えている可能性も疑われるでしょう。

この場合は、まず愛犬の不安を和らげるためにそばに付き添い、様子を観察してください。体調不良でなく、心理的なストレスや不安であれば、この対処法で落ち着きを取り戻す犬が多いです。

ただし、数時間ほど様子をみていても症状が治らない場合は、念のため、かかりつけの動物病院に連れて行き、診察してもらいましょう。もしかすると、なんらかの疾患や怪我が隠れているかもしれません。

まとめ

犬が「んー」と鳴くときは、さまざまな心理や理由が考えられます。もしもいつもと違う様子を見せているときは、体調不良の可能性も疑い、愛犬の様子を注意深く観察してください。必要に応じて動物病院へ連れて行くことも躊躇わないようにしましょう。

(獣医師監修：葛野宗)