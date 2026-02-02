腕元を彩る20〜30万円クラスの最新作5本【予算別ホリデーウォッチリスト】

【予算別ホリデーウォッチリスト】

日常使いしやすい実用性と、手にする喜びを感じられる個性が交差する20〜30万円クラス。気負わず使える本格派から、デザインで差をつける一本まで、この冬の腕元を彩る最新モデルを厳選して紹介する。

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号142-143ページの記事をもとに構成しています

＊ ＊ ＊

1. 大胆な造形美と機能が融合！ ベンチュラの革新的スケルトン

ハミルトン

「ベンチュラ エッジ スケルトン」（30万6090円）

1957年発表の名作「ベンチュラ」の精神を受け継ぎながら、未来的な角型ケースとスケルトン文字盤で構造美を際立たせた最新モデル。機械式自動巻きムーブメントを搭載し、その動きを視覚的に楽しむことが可能。幅広いシーンで着用でき、腕元に個性をプラスできる。

【SPEC】ケースサイズ51×47mm、自動巻き（キャリバー H-10-S）、パワーリザーブ約80時間、SSケース、5気圧防水、反射防止サファイアクリスタル、シースルーバック

▲針、文字盤、ケースバックがスケルトン仕様の革新的デザイン。機械式時計の芸術性を未来へと導く

2. 躍動感のある特別カラーで近未来を表現した限定モデル

セイコー

「アストロン ネクスター 2025限定モデル SBXC183」（33万円）

光が走り抜ける様子をホリゾンタルパターン（横縞）で表現したダイヤル、セラミックスパーツと多角形状の飾り縁を組み合わせた二層構造のベゼル、そして鮮やかなネオンオレンジを採用したGPSソーラーモデル。限定モデルならではの近未来的デザインが所有欲を刺激する。

【SPEC】ケース径43.4mm、ソーラー駆動クォーツ式（キャリバ ー5X83）、パワーリザーブ約6カ月（パワーセーブ時約2年）、チタンケース、10気圧防水、反射防止サファイアガラス

▲ネオンオレンジが映えるスポーティなデザインが特徴。ブラックセラミックスとのコントラストが◎

3. 1000m防水と高いデザイン性を両立したダイバーズウォッチ

エドックス

「クロノオフショア1 クロノグラフ ジャパン リミテッド エディション」（各29万7000円）

日本限定仕様として2カラー展開される「クロノオフショア1 クロノグラフ」。1000m防水を誇る本格ダイバーズに、ハイテクセラミックベゼルやチタンケースを組み込み、機能美と個性を両立。デザイン性の高いラグジュアリースポーツウォッチに仕上がっている。

【SPEC】ケース径45mm、クォーツ（キャリバー EDOX102）、チタンケース、100気圧防水、反射防止サファイアクリスタル、逆回転防止ベゼル

▲高い防水性と優れた装着感を併せ持つケース構造。ケースバックにはパワーボートのプロペラを刻印

4. オリスを象徴する名作がカラーダイヤルを採用して一新

オリス

「ビッグ クラウン ポインターデイト」（34万1000円）

1938年登場したオリスのアイコンモデル「ビッククラウン」を、鮮やかなカラーダイヤルで現代的にリファイン。大型リューズとアラビア数字、ポインターデイトが象徴的で、視認性とクラシック感が共存。新デザインのH型ブレスレットの快適な装着感も見逃せない。

【SPEC】ケース径40mm、自動巻き（キャリバー 754-1）、パワーリザーブ約41時間、SSケース、5気圧防水、反射防止サファイアガラス、シースルーバック

▲オリスが開発した指針式カレンダー「ポインターデイト」を搭載。高い視認性とデザイン性が特徴

5. “魅せる”ことを追求した精緻で優美なデザイン

オリエントスター

「M45 F8 スケルトン ハンドワインディング」（各35万2000円）

美しさと実用性を兼ね備えたオリエントスター史上最高傑作。切削により渦目模様を施したスケルトン文字盤を採用。極限まで肉抜きしたムーブメントの奥に、ブルーのシリコン製がんぎ車が輝きを放つ。約70時間のパワーリザーブを実現する新キャリバーを搭載。

【SPEC】ケース径38.8mm、手巻き（キャリバー F8B62）、パワーリザーブ約70時間、SSケース、5気圧防水、反射防止サファイアクリスタル、シースルーバック

▲ムーブメントに施された美しい波模様や鮮やかなシリコンがんぎ車を、ケース裏から覗くことが可能

>> 特集【予算別ホリデーウォッチリスト】

＜文／津田昌宏 監修／渋谷ヤスヒト＞

【関連記事】

◆創業145周年のセイコーからゴールドが利いた高級感溢れる珠玉の4本が登場

◆世界限定175本！ 2026年はエレガントな腕時計で大人の空気感を演出してみない？

◆あの“おじさん”が時を刻む。遊びゴコロ感じるTIMEXのモノポリー90周年モデル