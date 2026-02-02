LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「セレクションセール」を2月1日正午から19日正午まで開催している。

人気宿泊施設が最大15％以上割引となる。対象となる宿泊期間は各宿泊施設によって異なる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ダイワロイネットホテル東京赤羽が7,214円から、新宿プリンスホテルが16,808円から、二子玉川エクセルホテル東急が16,120円から、札幌ビューホテル大通公園が8,250円から、ホテルWBF札幌中央が7,276円から、草津ナウリゾートホテルが29,600円から、TAOYA下呂が28,220円から、ホテル阪急レスパイア大阪が17,600円から、ホテル阪神大阪が9,780円から、琵琶湖ホテルが17,010円から、ロイヤルパークホテル倉敷が11,356円から、エスペリアホテル博多が9,392円から、ノボテル沖縄那覇が8,685円から、ホテルモントレラ・スール那覇が10,465円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。