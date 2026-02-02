NiziUが、2nd EP『Too Bad』を4月1日にリリース。また、新たなアーティスト写真が公開された。

2026年第1弾となる本作は、2024年7月にリリースされた『RISE UP』から約1年9カ月ぶりのEPに。タイトル曲「Too Bad」は、受け身の“いい子”だった自分から一歩踏み出し、主体的に未来を切り開いていく姿を表現した楽曲となっている。

そのほか、昨年デビュー5周年を迎えた際にサプライズで公開されたWithU（NiziUのファンダムネーム）への想いを込めてメンバー自らが歌詞を書き下ろした「Light it Up」と、カバー曲1曲を含む全3曲が収録される。

また、初回生産限定盤Aにはジャケット撮影のメイキング映像、初回生産限定盤Bには28Pの撮り下ろしフォトブックレットが付属。新たに追加された期間生産限定盤には、メンバーソロ絵柄のビジュアルカード9枚セットとトレーディングカードスタンドが付属する。さらに、形態ごとに異なる絵柄のトレーディングカードも用意されている。

本日2月2日より、SonyMusic Shop限定“WithU盤”の予約がスタート。同盤の購入者対象イベントも発表されている。

（文＝リアルサウンド編集部）