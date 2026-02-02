球春間近！　甲子園ヒーローが作る「ソーキそば」はメジャー級の美味しさ

いよいよ野球シーズンが始まる。日本のプロ野球も始動し、WBC（2026年3月5日〜17日）、メジャーリーグ、そして2026年3月19日からは春の選抜高校野球大会が幕を開ける。野球ファンの心が一斉に高鳴るこの季節、グラウンドを離れてもなお“剛腕”を振るい続ける男がいる。沖縄県出身の大嶺祐太さん。甲子園で一世を風靡した彼が作る「ソーキそば」は、想像以上に本格派の逸品だった。

元プロ野球選手が営む沖縄料理店

大嶺さんは20年前、八重山商工高校のエースとして甲子園のヒーローとなった。沖縄本島ではなく、沖縄県の離島の高校から初出場を果たし、「離島の剛腕投手」として一躍全国区に。部員はわずか20人という環境の中、NHKをはじめ多くのメディアが注目した。2006（平成18）年の春・夏の甲子園に出場し、高岡商（富山県）戦では17奪三振を記録。多くの野球ファンを魅了した。

八重山商高校のエースとして活躍していた大嶺氏

高校卒業後は千葉ロッテマリーンズに入団。その後、中日ドラゴンズへ移籍し、2022年にプロ野球選手としてのキャリアに幕を下ろす。引退後にオープンしたのが、沖縄料理を中心とした店『創作ダイニング HA−LY 爬竜船（ハーリー）』だ。現在、彼が全力投球しているのは白球ではなく、料理作りである。

高校卒業後、プロ野球選手としても活躍

編集部が注目したのはソーキそば。果たして、その味は剛速球か、それともクセ球か――。

やさしい味わいのソーキそばと“隠し玉”

平日のランチタイムにビルの一角に看板を掲げる店を訪れた。運ばれてきたソーキそばは、見た目こそシンプルだが、食欲を刺激する香りが立ち上る。スープは豚とかつお節をベースにした自家製で、とてもマイルド。体にじんわりと染み渡る優しい味わいだ。

『創作ダイニング HA−LY 爬竜船（ハーリー）』ソーキそば

麺は沖縄から取り寄せたもので、ほどよいコシと心地よい食感が特徴。噛むほどに、歯ごたえのある麺と優しいスープが口の中で一体となり、沖縄の透明な海と潮風を思わせる。

ソーキとは沖縄の方言で豚のあばら肉のこと。この店のソーキは脂のノリもよく、丁寧に煮込まれている。付け合わせの浅漬けも良いアクセントだ。あまりの美味しさに、気づけば完食。

「でーじまーさん（とても美味しい）」

さらに、この店には“隠し玉”がある。沖縄そば用の麺を使ったオリジナル焼きそばだ。コシのある麺に濃いめのソースが絡み合い、通常の焼きそばとは一線を画す味わい。しつこさがなく、最後まで食べやすい。

『創作ダイニング HA−LY 爬竜船（ハーリー）』で腕を振るう大嶺さん

店主の大嶺氏に、ソーキそばをはじめとした料理とお店へのこだわりを聞いた。

「生まれ育った沖縄の料理に、自分なりのオリジナリティーを加えています。来てくださる皆さんに満足していただけるよう、これからも続けていきたいですね。もうすぐプロ野球もオープン戦が始まり、ペナントレースが開幕します。好きなチームを、私たちの料理とお酒を楽しみながら応援してもらえたら嬉しいです。そんな店づくりを目指しています」

身長184センチの大柄な体格ながら、語り口は穏やか。しかし料理の話になると、笑顔の奥に真剣なまなざしがのぞく。

「夜に一杯」も楽しいお店

ランチタイム後も店内は賑わい、近隣の会社員や野球ファンの姿が目立つ。ユニフォームやサインなどの野球グッズが店内を彩り、野球愛が随所に感じられる。

ソーキそば以外にも、手羽先、タコピー（ピーマンの肉詰め）、にんじんしりしりなど人気メニューは多い。ソーキ丼、石垣牛ハンバーグ、もずくの天ぷらといった沖縄料理も食欲をそそる。ドリンクはビール、焼酎、泡盛、ワイン、ウイスキーなど、充実したラインアップ。大画面モニターも設置され、夜は、スポーツ観戦を楽しみながら一杯やれるのも魅力だ。

プロ野球引退後、店を開くまでには紆余曲折があったという。

「野球を辞めてから、飲食の仕事をやりたい気持ちがあり、まずは知り合いと共同経営で焼き鳥店を始めました（2022年12月）。翌年に共同経営から離れ、自分の店を出す場所を探していたところ、自宅近くの門前仲町で今の物件に出会いました（2023年8月）。ビルのオーナーが沖縄出身だったのも縁ですね」

大嶺祐太さん

現在は週2日、横浜と千葉で少年野球スクールを開き、講演活動も行う多忙な日々を送っている。

「店を始めてから、野球を続けていたら出会えなかった人たちと出会えたのが嬉しいですね。いろいろな人と知り合えるのは楽しい。これからも、良い出会いを大切にしていきたいです」

次はナイターを観ながら、沖縄料理と泡盛で一杯――そんな夜を過ごしてみたい。

『創作ダイニング HA−LY 爬竜船（ハーリー）』

店舗情報

店名：『創作ダイニング HA−LY 爬竜船（ハーリー）』

住所：東京都江東区牡丹3-12-8 小瀧ビル1F

交通：地下鉄東西線門前仲町駅2番出口から徒歩2分

TEL：03-3820-2654

HP：https://oh-inc-oeichi.com/ha-ly/

大嶺祐太（おおみね・ゆうた）

1988（昭和63）年6月16日生まれ。沖縄県石垣市出身。

八重山商工高校のエースとして2006年春・夏の甲子園に連続出場。同年のドラフト会議で千葉ロッテマリーンズと福岡ソフトバンクホークスから1位指名を受け、千葉ロッテに入団。2015年に8勝を挙げるも、その後は怪我に苦しみ、2度の戦力外通告（1度目は育成選手として再契約）を経験。2021年オフに中日ドラゴンズと育成選手契約を結び、2022年シーズン終了後に現役引退。プロ野球通算129試合登板（85先発）、29勝35敗、防御率4.72。

