うお座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月2日〜2月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）コツコツ積み上げ、
マジメにやってみる。
やればやっただけ、手応えを得られる時です。
ただ、腰が重くなっているため、スタートのきっかけを作るのが難しいかも。「あとちょっとだけ」とゲームやスマホが止められなかったり、学生時代のテスト前の謎の大掃除のように、急に片付けがしたくなったりしそう。
時間でアクションを起こしましょう。何時になったら、作業開始とマイルールを作って厳守を。始めてしまうと、後は楽しく、いろいろはかどるはず。
オフは、学びタイム。歴史の舞台となった場所に足を運んだりすると、悠久のロマンを味わえそう。
愛と社交は、相手に合わせてカスタマイズで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)