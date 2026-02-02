【今週の運勢】2026年2月第2週の「うお座（魚座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

コツコツ積み上げ、
マジメにやってみる。

やればやっただけ、手応えを得られる時です。

ただ、腰が重くなっているため、スタートのきっかけを作るのが難しいかも。「あとちょっとだけ」とゲームやスマホが止められなかったり、学生時代のテスト前の謎の大掃除のように、急に片付けがしたくなったりしそう。

時間でアクションを起こしましょう。何時になったら、作業開始とマイルールを作って厳守を。始めてしまうと、後は楽しく、いろいろはかどるはず。

オフは、学びタイム。歴史の舞台となった場所に足を運んだりすると、悠久のロマンを味わえそう。

愛と社交は、相手に合わせてカスタマイズで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)