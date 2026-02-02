「いいアングル」大谷翔平＆佐々木朗希のレアショットに反響「由伸、出席しなかったので、格下げ 流石！畜谷！！」
ロサンゼルス・ドジャースの球団専属カメラマンであるジョン・スーフーさんは2月1日、自身のInstagramを更新。大谷翔平選手と佐々木朗希選手のレアなツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】大谷翔平＆佐々木朗希のツーショット
コメントでは、「日本人の誇り最高」「ジョンさんの写真にはいつも愛が溢れていて、見るたびに心が温かくなります」「いいアングル」などの声が上がりました。また山本由伸選手はイベントを欠席したようで、「由伸、出席しなかったので、格下げ 流石！畜谷！！」といった声も上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「日本人の誇り最高」「翔平とロキがドジャーフェスのステージに登場」と英語でつづり、イベントに参加した大谷選手と佐々木選手のツーショットを1枚載せているスーフーさん。大谷選手は笑顔で「ハイ」と片手を上げていて、佐々木選手はその後ろでカメラのほうを見つめています。2人のレアで少し面白いツーショットです。
ドジャーフェスの様子公開同チームの公式Instagramは、ドジャーフェスの様子を写真と動画で披露しています。大谷選手と佐々木選手のほかにも、そうそうたるメンバーが登場しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
