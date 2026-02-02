【今週の運勢】2026年2月第2週の「みずがめ座（水瓶座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

セールスタイム。
自分を売り出して！

存在感、注目度が高まって、手応えバッチリ！

提案や希望が通りやすくなっていて、今後の活躍の指針も決まっていきます。派手にアピールをしていくと、新しいニーズが生まれて、とんとん拍子に波に乗っていけるはず。あなたの強み、センスの見せ所です。コンテストやコンクール、オーディションへのエントリーも有望。

オフは、リゾート気分を味わえるスポットへ。特にオールインクルーシブの宿も、パワーチャージにオススメです。

愛と社交は、水入らずで。1対1で話したことは、実現しやすくなっています。契約締結も有望です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)