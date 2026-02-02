やぎ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月2日〜2月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。
手元の材料を生かす。
シフトチェンジのサイン。
やぎ座さんあるあるで、「いつか役立つかもしれないもの」が飽和状態になっています。取るだけ取った資格とか、とりあえず、集めた道具、資料など、言われてみると思い当たるのでは？
持っているだけで安心を卒業しましょう。きちんと使って、モトを取っていく、仕事や収入につなげていく段階に来ています。ある意味、ずっとやりたかったことの実現です。手元にあったのに、ずっと使っていなかったものに光を当てましょう。機は熟し、次の流れが来ています。
愛と社交は、つかず離れず。ちょっとスキマがあるほうがラク。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
