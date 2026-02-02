「雰囲気ありすぎ」セントチヒロ・チッチ、インパクト大な角刈り姿を公開！ 「とても素敵です」
お笑いコンビ・かが屋の加賀翔さんは2月1日、自身のInstagramを更新。元BiSHのセントチヒロ・チッチさんの角刈り姿を公開し、反響が寄せられました。
【写真】セントチヒロチッチの衝撃角刈り姿
「角刈り女でエンディングそのまま出ててかっこよかったです」ともあるように、1枚目はチッチさんが角刈りのヘアスタイルを披露しており強烈なインパクトです。また、11枚目の集合ショットでも、チッチさんは角刈り姿で楽しそうに笑みを浮かべています。
コメントでは「雰囲気ありすぎ」「1枚目のチッチさんのお写真とても素敵です」「チッチさんの普通の女性役（笑）が観れて良かったです」「集合写真みんな表情良すぎる最高」「楽しそう」「やっぱ加賀さんの撮る芸人さんのお写真が大好きです」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「チッチさんの普通の女性役（笑）が観れて良かったです」加賀さんは「全日本コントファンクラブ特別編、全コントセントチヒロチッチ入りでした！」「チッチさんが6組のコントに入って大ユニットコントライブ！とても面白かったです」などとつづり、11枚の写真を投稿。コントライブのオフショットで、チッチさんやお笑いコンビのビスケットブラザーズ、インポッシブルなどが写っています。
「写真集のページめくってるような気分になります」フォトグラファーとしても活動している加賀さん。28日には「かが屋の絵になる写真旅第11弾‼︎愛流君と横浜編‼︎」とつづり、窪塚洋介さんの息子で俳優の愛流さんとお笑いコンビのモグライダー、かが屋の賀屋壮也さんのショットを公開。こちらの投稿の写真も魅力的ですね。ファンからは「皆様それぞれの魅力全開で素晴らしすぎ」「写真集のページめくってるような気分になります」「愛流くん父似すぎ」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
