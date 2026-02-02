いて座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月2日〜2月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。
変化を起こす。
軽やかなムード。
社交が活性化して、誘いも提案も多く、「いいね！」と話に乗っていけば、スムーズに動きます。
でも、それでは、お決まりのパターンを繰り返すことに。求められているものは、「いつものアレ」だとしても、そのまま、うのみにせずに、少しひねって返していくとよさそう。
バージョンアップをかける、全く別のアイデアでプレゼンするなど、基本を押さえた上でのアレンジが歓迎されるし、そこから新しいムーブメントが生まれます。
オフも、この季節ならではの企画を考えて。
愛は、ごまかしが利かなくなりそう。本音で向き合って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）脱・お約束。
