【今週の運勢】2026年2月第2週の「さそり座（蠍座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

懐古ムード。
古きよきスタイルで。

昔ながらのものに心惹かれそう。

塗りのお椀だったり、灯油ストーブだったり、どこかノスタルジーを感じるアイテムがあなたを癒やすでしょう。おしゃれなカフェではなく、定食屋や甘味処など、気取らないスポットに足を運んでみましょう。おうちの中でも、こたつなどで低く暮らす、土鍋料理を作るなど、ホッとできる仕掛けを考え、実践してみて。

社交は、グループ化のチャンス。「○○の会」など共通のテーマを作って集うと盛り上がりそう。

オフは、ソロ活動で自由度高く。その日の気分でいろいろ動けそう。

愛は、好きな人の一番の味方になって。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)