さそり座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月2日〜2月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。
古きよきスタイルで。
昔ながらのものに心惹かれそう。
塗りのお椀だったり、灯油ストーブだったり、どこかノスタルジーを感じるアイテムがあなたを癒やすでしょう。おしゃれなカフェではなく、定食屋や甘味処など、気取らないスポットに足を運んでみましょう。おうちの中でも、こたつなどで低く暮らす、土鍋料理を作るなど、ホッとできる仕掛けを考え、実践してみて。
社交は、グループ化のチャンス。「○○の会」など共通のテーマを作って集うと盛り上がりそう。
オフは、ソロ活動で自由度高く。その日の気分でいろいろ動けそう。
愛は、好きな人の一番の味方になって。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）懐古ムード。
古きよきスタイルで。
昔ながらのものに心惹かれそう。
塗りのお椀だったり、灯油ストーブだったり、どこかノスタルジーを感じるアイテムがあなたを癒やすでしょう。おしゃれなカフェではなく、定食屋や甘味処など、気取らないスポットに足を運んでみましょう。おうちの中でも、こたつなどで低く暮らす、土鍋料理を作るなど、ホッとできる仕掛けを考え、実践してみて。
社交は、グループ化のチャンス。「○○の会」など共通のテーマを作って集うと盛り上がりそう。
オフは、ソロ活動で自由度高く。その日の気分でいろいろ動けそう。
愛は、好きな人の一番の味方になって。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)