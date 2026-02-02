玉川徹氏、高市首相の討論番組欠席に言及「残念というよりも…」
ジャーナリストの玉川徹氏が2日、レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金 前8：00）に出演。自民党総裁の高市早苗首相が1日午前、NHKの討論番組を欠席したことに言及した。
【写真】代役で出演…TBS田村真子アナウンサーの父・田村憲久氏
高市首相は、2月1日に生出演予定だったNHK総合『日曜討論』（前9：00）を欠席。番組では冒頭に「自由民主党総裁の高市早苗総理大臣はご出演できないことになり、今朝こちらに連絡がありました。自民党によりますと、高市総裁は昨日の遊説中に腕を痛めて、治療にあたっているということです」と伝えた。
玉川氏は、高市首相が「自身を選んでもらえるのかの選挙と主張していた」と指摘。「ご自身がどういうふうな考え方を持っているのか、少なくとも公示後1回しかなかったチャンスだった」とし、「テレビを使ったNHKの討論番組は大きな機会だった」と述べた。
治療することには理解を示した上で「討論番組が優先だったら、遊説をやめたかもしれない。その選択の問題で討論番組をやめた」と見解を示した。その上で「残念というよりも機会がなくなった。NHKがだめなら民放でもいい。公示後1回くらいは多くの国民が見るような形で限られた場所の遊説だけではなく、党首たちが議論を戦わせる部分を提供しないといけない。選挙ですから、材料が必要だと思う」と主張していた。
討論番組では、高市氏の代わりに田村憲久政務調査会長代行が出席。「（高市氏は）大丈夫なんですか？」と問われ、田村氏は「元々選挙戦に入る前から若干痛めていたらしいんですが、やはり選挙戦でですね、握手されたりいろんなことをされて、ご本人もめいっぱい動いておられますので、痛められたということでございまして、その治療等々ありまして、きょうは出席できないということで、お詫び申し上げたいというふうに思います」と語った。
田村氏は、TBS田村真子アナウンサーの父。田村アナはオリコンニュースの「好きな女性アナウンサーランキング」で連覇を達成している。
