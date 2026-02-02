“美空ひばり博士ちゃん”梅谷心愛、着物姿の新ビジュアル＆新曲ジャケ写公開
“美空ひばり博士”として知られる歌手・梅谷心愛（うめたに・こころ）が2月2日、3rdシングル「星空のルビー」（3月18日発売）の新アーティスト写真とジャケット写真を公開した。
【写真】せつない表情も…18歳の今をとらえたジャケ写2点
梅谷はテレビ朝日系『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』で“美空ひばり博士ちゃん”として活躍。歌唱力と演歌／歌謡に対する愛情と博識が大きな注目を集める中、2023年7月でデビュー。「第66回日本レコード大賞」新人賞や「日本作曲家協会音楽祭・奨励賞」など、着実に実績を積み重ねてきた。
昨年10月に18歳となり、“令和の昭和歌謡少女”から成人となった梅谷は、本格的なミュージカル作品『Liebe〜シューマンの愛したひと〜』（1月22日〜2月1日）挑戦を経て、3rdシングル「星空のルビー」をリリースする。
今作は「ふるさと盤」と「おもいで盤」の2形態。「ふるさと盤」ジャケットは「〜「ライカ」が繋ぐ、色褪せない記憶の風景〜」をコンセプトに、カメラの名機「ライカ」を手に凛とした眼差しを向ける写真となっている。カメラは単なる小道具ではなく、歌詞にある「想い出たちが涙でにじむ」情景を、決して色褪せない一枚として心に刻むためのアイコン。時代を超えて語り継がれる歌謡曲の普遍性と、自身の純粋な情熱を象徴するものとなっている。
一方の「おもいで盤」は、カメラを持たずに遠くを見つめ、より内省的な表情が切り取られている。「泣きたいくらい幸せ」でいながら「純粋すぎて壊れてしまう」という、歌詞の世界観を体現した切ない横顔が印象的。どちらのCDジャケットも“18歳の今”を捉えた1枚となっている。
2月16日からは「星空のルビー」発売記念の予約キャンペーン・イベントをスタートする。
■梅谷心愛「星空のルビー」発売記念 予約キャンペーン
2月16日（月）：埼玉・イオンモール上尾 1Fサウスコート
2月17日（火）：埼玉・エルミこうのすショッピングセンター 1Fセントラルコート
2月20日（金）：茨城・イオンモール下妻 1Fセンターコート
2月23日（月・祝）：千葉・イオンタウンユーカリが丘 東街区1Fインフォメーション前
2月25日（水）：千葉・ユアエルム成田 1Fセンタープラザ
2月27日（金）：東京・東急歌舞伎町タワー 2Fエンターテイメントフードホール
2月28日（土）：埼玉・イオン南越谷店 2F特設会場
