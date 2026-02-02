BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が1日、自身のインスタグラムを更新。香港公演を終え、ワールドツアーの感想を述べた。

胸元がV字に開いたシルバーのミニワンピースに、黒ロングブーツ、ストッキングのステージ衣装などをアップし、「今回のツアーを可能にしてくれたすべてのダンサー、バンド、そしてすべてのスタッフのみなさんに心より感謝申し上げます。そしてもちろんBLINK（ブリンク、公式ファン名）たち。みなさんとともにした瞬間を私の心の中に永遠にしまっておく」と、メッセージを送った。さらに「愛しています。ありがとうございます。香港」とも書いた。

BLACKPINKのワールドツアー「DEADLINE」は、昨年7月のソウル公演からスタート。1月16日から3日間の東京ドーム公演を含め、ニューヨークやパリ、ミラノ、バルセロナ、ロンドンなど、半年以上を掛けて世界各国を回った。

JENNIEが公開した写真には、舞台の上でメンバーたちが抱き合うショットが含まれた。韓国メディアMKスポーツは2日「4人が自然に集まって作った抱擁は、公演終了直前の感情がそのまま伝わる場面で、ファンの間では『寒くて集まったのではなく、感情が爆発して集まったようだ』という反応が続いた。ファンの記憶の中に、深く刻まれた公演」と報じた。