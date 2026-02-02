STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ、ACEesが2日、都内で不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター発表会に登壇した。

不二家は昨年12月にSnow Manのブランドキャラクター卒業を発表しており、次世代を担うACEesが継承した。2月7日から順次放送されるCMに出演する。

浮所飛貴（23）は「本当にうれしかったんですけど同時にめちゃくちゃ驚きました。不二家さんに負けないくらい甘いフェイスを見てもらって、たくさんの甘さを味わって欲しいです」とアピールした。那須雄登（24）は「幼い頃から一方的にお世話になっていて…」となじみあるブランドとの縁に感激。「僕たちは2月で結成2年目で勝負の歳なので、一緒にお仕事させていただく不二家屋さんに感謝です」と喜び「今年から両思い」とほほ笑んだ。

メンバーも幼少期からなじみのあるブランド。深田竜生（23）は「深田家はお仕事が決まって報告すると、不二家さんのケーキを用意してくれて。毎回食べてました。お世話になっております」と感謝。佐藤龍我（23）は「（家族の）イベントごとの写真を見かえすと不二家さんのケーキなんです。『F』って書いてあるケーキでした！」とタッグを喜んだ。

イベントではブランドキャラクター就任を祝う特別な大型ケーキとビッグパッケージが贈呈された。「これからよろしくね！ぺこ」と記されたメッセージと、メンバーカラーのフルーツが彩られた特大ケーキに5人は大喜びだった。普段手作りケーキを作ることがあるという作間龍斗（23）は「作り方が気になります」と興味津々。「いっそう盛り上げたいなと。できることは何でもしようと思います」と気合を入れていた。

CMは2日から公式サイトやYouTubeで公開される。