『ホーム・アローン』や『ビートルジュース』シリーズなどで知られるキャサリン・オハラが短い闘病の末、現地時間2026年1月30日に逝去した。71歳だった。

この訃報を受け、『ホーム・アローン』シリーズでオハラ演じるケイト・マカリスターの息子ケビン役で主演したマコーレー・カルキンはにて追悼コメントを発表。『ホーム・アローン』の共演シーンと、2023年12月にカルキンがハリウッドに殿堂入りした際、オハラが式典でスピーチを行い再会した時の写真を上下に並べて投稿した。

「ママ。

まだ時間があると思っていたよ。

もっと一緒にいたかった。

あなたの隣で椅子に座っていたかった。

あなたの声は聞いていたけれど、

まだ伝えたいことがたくさんあった。

愛してるよ。

また会おうね。」

この投稿をInstagramで見る

カナダ出身のオハラは、地元トロントのコメディ劇団からキャリアをスタート。『ビートルジュース』（1988）のデリア役で注目され、『ホーム・アローン』シリーズで俳優として国際的な人気を確立した。

2000年代以降はコンスタントにコメディ映画に出演するほか、声優業も多く、ディズニー映画『チキン・リトル』（2005）やスタジオジブリ製作の『思い出のマーニー』（2014）で声を担当。近年では、映画『ペイン・ハスラーズ』（2023）や『ARGYLLE／アーガイル』（2024）などに出演した。

コメディ演技に定評のあるオハラは、人気コメディドラマ「シッツ・クリーク」で6シーズンにわたって演じた落ち目の俳優モイラ役で高い評価を受け、エミー賞を2度受賞。Apple TVドラマ「ザ・スタジオ」で演じた映画スタジオのプロデューサー役でもエミー賞にノミネートされ、米HBOの人気ドラマ「THE LAST OF US」など幅広いジャンルの作品で活躍した。

なお、オハラの訃報を受けて、『ビートルジュース』シリーズのティム・バートン監督をはじめ、共演者のマイケル・キートン、「ザ・スタジオ」で共演したセス・ローゲン、「THE LAST OF US」で共演したペドロ・パスカルらも追悼の意を表している。

ご冥福をお祈りします。

Source: ,