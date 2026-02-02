「nuts」モデル「−15℃の中で命懸け」肌見せドレスでの撮影裏側公開「プロ根性が凄い」「鳥肌立ちそう」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/02/02】モデルの波北かほが2月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。雑誌の撮影中の動画を公開した。
波北は黒のオフショルダーワンピース姿で姉ギャル系WEB雑誌「nuts」の撮影中の動画を公開。「仕事で韓国羨ましいってめちゃくちゃ言われるけど、実際は−15℃の中で命懸けで雑誌撮影してます」と白い息が見えるほどの寒さの中、撮影している動画を投稿している。
この投稿には「考えただけで自分も凍えそう」「鳥肌立ちそう」「これは命懸け」「プロ根性がすごすぎる」「カッコ良すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆波北かほ「−15℃」韓国で撮影中動画公開
◆波北かほの撮影中動画に反響
